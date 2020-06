"Les piscines sont chlorées, ça tue le virus !" Les établissements thermaux se préparent à rouvrir le 22 juin

Les massages, les bains de boue, les jets d’essence de pin des Landes... Fermés depuis trois mois, les établissements thermaux se préparent à rouvrir. Sans illusions pour cette saison.

Il faut des semaines pour remettre en route les réseaux d’eau et tester la qualité de l’eau. La réouverture sera donc accompagnée de mesures drastiques pour se prémunir contre le Covid-19. D’autant que les clients sont généralement âgés et donc plus à risque s’ils attrapent le virus.

Aux thermes Sourcéo à St Paul-lès-Dax dans les Landes, le téléphone sonne en permanence depuis quelques jours. Pour tranquilliser les futurs clients, Nathalie Mesplède, la directrice, a tout réorganisé : la circulation dans les couloirs, pour assurer la possibilité d'une distanciation physique, mais aussi les procédures de désinfection de tout le matériel : "Déjà avant la crise dûe au Covid-19, on avait des protocoles d'hygiène assez pointus. On a juste renforcé certaines choses."

Le protocole sanitaire est lourd, notamment dans les piscines. Dans l’eau, c’est deux mètres carrés par curiste. Et aucun risque de contamination, assure Nathalie Mesplède : "Les piscines sont chlorées, ça tue le virus !"

"Ce ne sera pas une grande saison"

Les clients viendront-ils cette année en cure thermale ? Pour la plupart, c’est un public âgé, plus à risque en cas de Covid-19. Michel Baqué, le président du groupe thermal, espère que toutes ces mesures de protection les rassureront : "C'est très difficile d'estimer la peur, donc je ne peux pas vous donner de chiffre. Actuellement, on reprend contact avec tout le monde. Mais ce ne sera pas une grande saison pour le thermalisme, le chiffre d'affaires sera très nettement en baisse par rapport aux années précédentes."

À Dax l’an dernier, 60 000 personnes sont venues en cure thermale. Le secteur fait vivre une grande partie des habitants.