"Les gens ont honte" : à Mayotte, la stigmatisation des malades du coronavirus conduit la population à cacher la maladie

354 cas de Covid-19 sont recensés sur l'archipel mais les soignants remarquent que beaucoup de malades cachent la maladie de honte et de peur d'être mis à l'écart.

La préfecture de Mayotte demande de "cesser de stigmatiser les malades du Covid-19" sur le territoire. Les personnes touchées par le virus sont mises à l’écart, ajoute la préfecture dans un communiqué. Conséquence : les malades hésitent à consulter de peur de subir le même sort, avec le risque d’accroître la propagation du virus sur l'archipel qui compte aujourd’hui 354 cas confirmés de Covid-19.

D'autres malades demandent aux soignants d’être discrets quand ils se rendent à leur domicile. "Certains familles nous disent : 'il ne faut pas qu'on divulgue que la grand-mère ou le grand-père est touché' par cette maladie, parce qu'il va être confiné et les voisins vont découvrir qu'il a le coronavirus. Les gens ont honte", relate Saindou Allaoui, le représentant du Syndicat national des infirmiers et infirmières libéraux à Mayotte. Les conséquences sont "dramatiques car si on ne soigne pas les passants, ils peuvent en mourir", insiste l'infirmier.

La même stigmatisation par le passé pour la tuberculose

Un autre soignant se souvient de la même stigmatisation pour les malades du diabète et de la tuberculose il y a plusieurs années à Mayotte quand il n’existait pas encore de traitement. "C'est le même scénario qui se joue aujourd’hui avec le coronavirus", explique ce soignant : la peur d’une maladie inconnue suivi du même rejet.

Les soignants mahorais doivent en plus se battre contre un autre virus : une épidémie de dengue sévit en ce moment aussi sur le territoire.