DIRECT. Coronavirus : le bilan journalier en forte baisse aux Etats-Unis, avec 1 258 morts supplémentaires en 24 heures

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Ce direct est terminé. Voici le point sur l'actualité de la journée :



Le bilan de l'épidémie en France passe à 22 245 morts, avec une augmentation de 389 décès en 24 heures (contre 516 hier).



La justice française ordonne à nouveau à Amazon de restreindre son activités aux commande de produits alimentaires, d'hygiène et médicaux. Pour en savoir plus sur cette décision et ses conséquences, voici notre article. Le groupe a annoncé dans la foulée la suspension de son activité jusqu'au 28 avril.



• La Belgique rouvrira ses commerces le 11 mai et ses écoles le 18. C'est le calendrier annoncé par la Première ministre. Mais Sophie Wilmès prévient : "Rien n'est gravé dans le marbre et surtout pas les échéances".



• L'agence de notation financière Standard and Poor's maintient la note de l'Italie. Plombé par la pandémie de Covid-19, le pays était sous la menace d'une dégradation de sa note.

: Il n'y a pas qu'en France que les masques commandés en Chine posent des problèmes de qualité. Le gouvernement canadien indique ce soir qu'environ un million de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ses normes et n'ont donc pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus.

: Bonsoir . Il est encore un peu tôt pour parler de deuxième vague mais la menace est bien réelle : la ville de Harbin, dans le nord-est du pays, a renforcé cette semaine les mesures de restriction après une augmentation de cas importés de la Russie voisine.

: Bonsoir, quelle est la situation en Chine actuellement ? Y a-t-il une deuxième vague ?

: A quoi ressemble le quotidien d'une gardienne d'immeuble en pleine épidémie ? France 2 a suivi Lourdes Fernandez, gardienne dans le 17e.



(FRANCE 2)

: Plusieurs chefs indigènes d'Amazonie appellent ce soir à l'aide internationale face à l'absence de structures, notamment médicales, qui les rend vulnérables au nouveau coronavirus. Ils redoutent un "ethnocide dans tout le bassin amazonien", c'est-à-dire la disparition de leurs communautés.

: On ne le répétera jamais assez, les "gestes barrières" sont la première protection contre le virus. Les voici pour mémoire :



(FRANCEINFO)

: Nous vous parlions tout à l'heure d'une note de la police du Calvados sur le ramadan. Le directeur général de la police nationale (DGPN) demande ce soir des explications. "La police nationale intervient en tout point du territoire pour assurer la sécurité des personnes et des biens quelles que soient les circonstances. Le DGPN a demandé qu'un rapport d'explications lui soit transmis dès ce soir", a affirmé la Police nationale dans un message transmis à l'AFP.

: Bonsoir @CoutureMasque et merci pour votre message de soutien. Mettre vos masques au four me parait très risqué. Pourquoi ne pas les laver à haute température, tout simplement ? Sur son site, l'AFNOR recommande un lavage à 60°C et insiste sur le fait que rien ne peut se substituer à cela. Si vous avez d'autres questions sur le sujet, je vous recommande cet article très complet sur les masques grand public.

: Bonsoir et merci pour toutes vos infos ! Les joies de l'informatique et des connexions !! Bon courage ;-) Concernant les masques faits maison en tissu, comme je peux enlever les élastiques à ceux que j'ai faits, est-ce que je peux les mettre au four à 65° pendant 15 min pour les désinfecter? Merci de votre réponse.

: "Rien n'est gravé dans le marbre et surtout pas les échéances"











En annonçant les dates du déconfinement, la dirigeante belge a prévenue que "l'équilibre est fragile" et qu'une éventuelle dégradation de la situation sanitaire pourrait changer ses plans.



: Dans le détail, la Belgique prévoit la réouverture des commerces le 11 mai et la reprise des cours le 18. Les activités sportives de plein air pourront reprendre dès le 4 mai.

: La Belgique annonce la réouverture progressive des commerces et écoles à la mi-mai.

: Déjà endetté avant la pandémie, l'Italie était sous la menace d'un abaissement de sa notation par l'agence financière. Cette dernière a finalement décidé de maintenir le triple B du pays.

: L'agence S&P maintient la notation de l'Italie.

: Cette annonce est la suite logique du rejet de l'appel d'Amazon contre la restriction de ses activités en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus. La cour d'appel de Versailles a confirmé aujourd'hui la décision du tribunal judiciaire de Nanterre, qui avait sommé Amazon le 14 avril de restreindre son activité aux produits essentiels et de procéder à une évaluation des risques professionnels pesant sur les salariés du groupe.

: Amazon prolonge la suspension de ses activités en France jusqu'à mardi, annonce la direction.

: Pas de contrôle du confinement dans les quartiers où "les quartiers à forte concentration de population suivant le ramadan, pour relever un tapage, contrôler un regroupement de personnes rassemblées après le coucher du soleil pour s'alimenter". C'est ce que demande, dans une note interne consultée par France 3, le directeur départemental de la sécurité publique du Calvados. Plus de détails dans cet article.

: Air-France KLM va également bénéficier d'une aide du gouvernement néerlandais, à hauteur de 2 à 4 milliards d'euros. C'est ce qu'a déclaré ce soir le ministre des Finances des Pays-Bas.

: "Je n'arrive pas à croire qu'il faille le dire, mais s'il vous plait, ne buvez pas de javel."



L'adversaire de Donald Trump pour la présidentielle de novembre réagit à son tour à la polémique sur les propos farfelus du président américain.



: Bonsoir. J'ai unequestion sur le déconfinement à venir. Je suis en télétravail depuis quelques semaines, mon employeur peut peut-il me demander de venir travailler à partir du 11 mai sachant que mon lieu de travail est en open space ? Les mesures barrières ne seront pas respectées..?

: Facebook lance aujourd'hui un nouveau service, Messenger Rooms, qui permet de retrouver ses amis dans des "pièces" virtuelles. Un moyen de concurrencer Zoom, le logiciel de visioconférence qui a conquis des millions d'utilisateurs confinés chez eux à cause de la pandémie. "C'est conçu pour être spontané. Je peux juste garder une fenêtre ouverte et des personnes que je n'aurais peut-être pas pris la peine d'appeler peuvent faire un saut par là", a expliqué Mark Zuckerberg, le patron du réseau social.

: Bonsoir Désolé, mais je n'ai pas encore de boule de cristal. Nous ne savons même pas comment se feront les déplacements entre régions françaises après le 11 mai, alors il m'est impossible de vous répondre pour un voyage hors de l'Union européenne en septembre...

: Bonsoir nous avons un voyage en Russie le 11 septembre en croisière. Peut-on y aller ? merci pour votre réponse.

: Outre le prêt de 7 milliards d'euros accordés à Air France, l'Etat réfléchit à prêter 5 milliards au constructeur automobile Renault. "Nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros pour Renault, qui serait cette fois un prêt garanti par l'Etat", a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, sur TF1.

: Bonsoir @vapoteurmasqué. Comme indiqué dans l'article que je viens de citer, l'hypothèse d'un impact de la nicotine doit être vérifiée via une étude clinique. Des essais doivent débuter prochainement et les chercheurs espèrent obtenir rapidement un feu vert pour administrer des patchs nicotiniques. Bref, il est encore trop tôt pour savoir si votre vapoteuse vous protège du virus.

: Bonsoir FI, tout d'abord un grand merci pour tout votre super travail! Je tente ma chance, sur l'histoire de la nicotine qui favoriserait l'immunité au virus. Certes l'étude est à prendre avec des pincettes, notamment du fait de la fumée toxique des cigarettes, mais qu'en serait-il des cigarettes électroniques et la nicotine inclue dans les liquides? Merci d'avance et bon courage!

: Bonsoir Une étude avance en effet que la nicotine pourrait protéger du coronavirus. Mais, comme nous l'expliquons dans cet article, il faut la prendre avec des pincettes : les données sont incomplètes et la fumée du tabac reste très toxique, avec plus de 75 000 morts par an (soit environ trois fois plus que le bilan actuel du Covid-19).

: Bonsoir. Je conçois tout à fait que vous ayez flot énorme de questions. J’essaye tout de même une dernière fois. J’aurais bien aimé savoir s’il existe une étude concluant à ce que les fumeurs soient moins touchés par le virus. Savez-vous quelque chose à ce sujet. Merci à vous et bon courage.

: L'Etat vole au secours d'Air France, en accordant une aide de 7 milliards d'euros à la compagnie aérienne. Cette aide se décomposera en 4 milliards de prêts bancaires garantis et 3 milliards de prêts directs, annonce ce soir Bruno Le Maire sur TF1. En échange de cette aide, la France va demander à Air France de respecter des critères environnementaux et la compagnie devra présenter un plan de réduction de ses émissions de CO2, a précisé le ministre de l'Economie sur TF1.

: Voici nos cartes mises à jour de l'évolution de l'épidémie en France :

: Bonsoir @Dom Annecy. L'aide à personne vulnérable fait partie des motifs familiaux impérieux qui autorisent à se déplacer. Vous pouvez rendre visite à votre père en cochant cette case sur votre attestation.

: Bonsoir, mon père de 87 ans est sous curatelle renforcée depuis un an, je suis son curateur mais je réside à 200 kms de son domicile. Puis-je lui rendre visite pour régler certaines affaires courantes. Merci de votre retour.

: Il est 20 heures, voici le point sur l'actualité :



Les Etats-Unis recensent 50 031 morts dues au coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré au monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.





L'armée française confirme avoir acheté de la chloroquine. Le ministère des Armées explique à franceinfo avoir réalisé cet achat par précaution, "si jamais la chloroquine se révélait validée par les autorités de santé comme étant utile pour lutter contre le Covid-19". Retrouvez plus d'informations dans notre article.

: Bonsoir @Camille. Je ne peux pas vous répondre à la place de mes camarades de la radio, mais le sujet a été traité sur franceinfo.fr avec cet excellent article de Marie-Adélaïde Scigacz.

: Bonsoir France Info, vous relayez énormément d'infos pratiques, autour du déconfinement par exemple et des mesures pour éviter la contagion, mais jamais je n'entends parler sur vos ondes de la cause première de ce genre de pandémie et des solutions à y apporter : les déséquilibres de la biodiversité

: Un effet d'annonce sans grandes conséquences. Le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a affirmé hier matin sur franceinfo que l'Etat ne verserait pas d'aide aux entreprises ayant leur siège ou une filiale dans un paradis fiscal. Notre journaliste Brice Le Borgne vous explique dans cet article pourquoi cette mesure n'aura qu'un effet limité.





: La reprise sur la base du volontariat annoncée par Emmanuel Macron n'a pas vraiment convaincu les enseignants et pourrait bien creuser les inégalités, selon certains. "Ce sont les enfants plus défavorisés qu'on va mettre en danger et qui vont risquer de ramener le virus chez eux", reproche Romain, professeur de mathématiques dans un lycée parisien. Retrouvez son témoignage et celui des autres enseignants dans cet article.

: "A mon âge, je n'ai pas envie de tomber malade et de prendre des risques, je n'ai pas le courage des soignants."



A quelques mois de la retraite et alors qu'elle souffre d'hypertension, une éventuelle reprise des cours dans des conditions aléatoires inquiète Marie.

: Le premier écueil majeur est celui des gestes barrières et de la distanciation sociale. Ces mesures de sécurité semblent difficilement applicables quelque soit la classe d'âge. "Ils s'en fichent, ils entendent que les jeunes ne sont pas touchés", lâche Thierry, enseignant en Histoire-Géographie dans un lycée de Haute-Savoie.



: Entre les premières annonces de Jean-Michel Blanquer mardi 21 avril et les précisions de l'Elysée qui annonçait jeudi une reprise sur la base du volontariat, les enseignants ne savent plus trop sur quel pied danser pour le retour à l'école, programmé le 11 mai par le ministre de l'Education. Plusieurs professeurs du primaire et du secondaire témoignent dans cet article.









(VALENTINO BELLONI / HANS LUCAS / AFP)



: Voici l'ensemble des chiffres communiqués ce soir dans le nouveau bilan de l'épidémie en France.



(FRANCEINFO)

: Bonsoir @mimi78. Nous sommes confinés mais n'oubliez pas qu'un certain nombre de professions (soignants, travailleurs de la logistique, forces de l'ordre, salariés du secteur alimentaire, entre autres) sont toujours sur le pont. Par ailleurs, la moindre sortie pour faire des courses ou du sport peut nous exposer à un risque de contamination, surtout si l'on ne respecte pas la distanciation sociale (et ce n'est pas toujours évident). Le confinement limite les risques mais ne le réduit pas à zéro.

: Bonsoir, comment c'est possible un si grand nombre de nouvelles admission ? Alors que nous sommes confinés depuis des semaines. Merci

: "La circulation du virus reste à un niveau élevé, nous devons donc être pleinement mobilisés et respecter les gestes barrières."

: Si le nombre de morts a tendance à diminuer, l'épidémie continue de circuler. Il y a eu 1346 nouvelles admissions de patients pour Covid-19 aujourd'hui, dont 155 en réanimation.

: Le bilan de l'épidémie en France passe à 22 245 morts, avec une augmentation de 389 décès en 24 heures (contre 516 hier).