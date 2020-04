Les enjeux de l’allocution présidentielle d’Emmanuel Macron

Tous les regards seront rivés sur le poste de télévision lundi 13 avril, à partir de 20h02. Emmanuel Macron va s’exprimer devant des millions de Français sur la crise du coronavirus qui touche le pays depuis plusieurs semaines. Une allocution qui doit permettre de rétablir le lien entre le gouvernement et la population et "remettre en confiance les Français, ceux qui les dirigent dans le cas d’une épreuve qui doit être vue et perçue comme une épreuve commune", estime Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences.

Une rencontre importante avec Didier Raoult

Emmanuel Macron s’est déplacé en personne à Marseille (Bouches-du-Rhône) pour rencontrer le professeur Didier Raoult, qui tente de développer un traitement contre ce coronavirus à l’aide de chloroquine. Une manière pour le président de la République de faire comprendre qu’à la fois "il prend en compte toutes les options et qu’aucune piste n’est négligée, que l’État n’est pas dans sa tour d’ivoire à avoir simplement un son de cloche et en y allant jusqu’au bout, quand bien même ce ne serait pas le bon", décrypte Benjamin Morel.