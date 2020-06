Les enfants des livres. "Mia, les loups et moi" et direction le Sud avec le chapitre 13 du "Journal" !

Chapitre13, "Autoroute A7, sortie 26", illustration de Luc Desportes (LUC DESPORTES)

"Les enfants des livres" vous proposent des idées de lecture et vous invitent à suivre leur Journal sur le web. Créé pendant le confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres est devenu :

Le journal des enfants (déconfinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce journal, et les sociaux romanscasterman et Let's read, qui relaient notre histoire, chaque dimanche depuis les débuts de la pandémie, Le journal des enfants (confinés) et maintenant (déconfinés) des livres propose un nouvel épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des Enfants des livres (de 11 à 18 ans).

"Autoroute A7, sortie 26" est le titre du dessin que Luc Desportes vous propose pour illustrer ce nouvel épisode, écrit par Mira.

Voici le treizième chapitre du Journal des enfants (déconfinés) des livres

Treizième chapitre signé Tom, 11 ans

Le coup de coeur de Tom et Malo

Mia, les loups et moi, d'Anaïs Sautier, illustré par Lucia Calfapietra, éditions L'école des loisirs (janvier 2020).

Le père de Romain est vétérinaire et a accepté un poste dans une réserve naturelle. Romain doit tout quitter : ses amis, son rituel pour penser à sa maman et Paris. Heureusement, le jeune garçon va rencontrer Mia, la fille d'un voisin passionnée d'animaux, qui va arriver à lui faire oublier la grande ville...

"Mia, les loups et moi", d'A. Sautier (L'école des loisirs)

Et d'autres idées en BD !

Car ne l'oublions pas, 2020 est l'année de la bande dessinée !

Le conseil d'Anna, 9 ans

Les enfants de le résistance de Vincent Dugomier et Benoît Ers, éditions Le Lombard. 6 tomes à lire à partir de 9 ans. Le 7ème est prévu pour mars 2021.

"C’est l’histoire de trois enfants qui commencent pendant la guerre 39-45 à créer une résistance, au début pour réveiller les adultes contre l’Occupation. Puis ils deviennent un vrai réseau de Résistance, personne ne se doutant que ce sont des enfants. Il arrive des malheurs mais ils réussissent beaucoup de missions contre les nazis".

J’ai beaucoup aimé, c’est triste mais instructif et cela montre que, petit ou grand, on peut agir pour beaucoup de choses, même en dehors de la guerre, aujourd’hui par exemple pour les océans et contre le réchauffement climatique. Anna

"Les enfants de la Résistance", B. Ers et V. Dugomier (LE LOMBARD)

Cette semaine, nous avons commémoré les 80 ans de l'appel du 18 Juin du général de Gaulle. L'occasion de mettre aussi la lumière sur la série des Compagnons de la Libération, éditions Grand Angle. Nous recevrons Jean-Yves Le Naour, historien et scénariste, dans Les enfants des livres, dimanche 2 août, pour parler de l'album sur le général Leclerc.

"Les Compagnons de la Libération, Général Leclerc", J-Y Le Naour, F. Blier, S. Bouet (GRAND ANGLE)

