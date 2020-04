Les enfants des livres. "Le journal des enfants (confinés) des livres", chapitre 3 !

Chapitre 3, illustration de Luc desportes (@LUC DESPORTES)

En cette période inédite de pandémie du Covid-19 et de confinement pour tous, Les enfants des livres sont sur le web, pour vous donner des idées de lecture et vous proposent de lire le troisième chapitre de leur journal :

Le journal des enfants (confinés) des livres

Avec Bertrand Puard, romancier et auteur jeunesse, notre parrain pour ce Journal et les sociaux romanscasterman et Let's read qui relaient notre histoire, nous vous invitons à suivre semaine après semaine ce rendez-vous inédit.

Chaque dimanche, pendant toute la durée du confinement, Le journal des enfants (confinés) des livres propose un épisode écrit par l'un des jeunes de l'équipe des enfants des livres (de 11 à 18 ans). À travers ce récit à plusieurs voix, chacun d'eux partage son confinement et fait appel à son imagination pour créer une histoire dans laquelle nous progressons à la manière d'un feuilleton.

Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards dont ceux de Cédric Klapisch, Jean-Pierre Jeunet, François Ozon, Roschdy Zem, nous fait le plaisir de nous rejoindre dans cette aventure littéraire et c'est lui qui signe le magnifique dessin de ce chapitre 3...

Et d'ailleurs, c'est parti pour lire le troisième chapitre !

Voici le troisième chapitre signé Alexandre, 18 ans

Le journal des enfants (confinés) des livres, Chapitre 3 by Franceinfo on Scribd

Pour écouter le dernier coup de coeur d'Alexandre dans la chronique audio Les enfants des livres, c'est possible en podcast ou en suivant ce lien.

Alexandre présente le best-seller How To Stop Time, de Matt Haig, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec, paru aux éditions Hélium, et à lire partir de 16 ans.



"How to stop time", de M. Haig (EDITIONS HELIUM)

Nous vous invitons aussi à écouter les chroniques réalisées pour le lancement du roman connecté CTRL+ALT+SUPPR (éditions Casterman) avec Alexandre, Anna, et Bertrand Puard bien sûr, .

"Ctrl+Alt+Suppr", de B. Puard (CASTERMAN / FRANCE INFO)

Et d'autres idées de lectures

Le conseil de Jeanne, 17 ans :

Blue Pearl, de Paula Jacques, Gallimard jeunesse (février 2020 - à partir de 12 ans)



"Eliza Burlington vit paisiblement à Little Africa, un quartier noir de Washington. Rien n'est venu remuer son passé avant la venue de cette femme blanche, richement vêtue, sur le pas de sa porte. ”Je m'appelle Helen Williams, je collectionne les poupées noires.”

Lizzie retrouve sa poupée, Blue Pearl, dans les mains de cette collectionneuse. Elle ne lui appartient plus mais ses souvenirs, eux, refont surface. Depuis son enfance d'esclave auprès de sa mère Abigail, à ses premiers pas de jeune femme libre, Lizzie se souvient et raconte avec émotion sa vie dans une Amérique esclavagiste et ségrégationniste.

Blue Pearl est un roman émouvant et captivant qui m'a beaucoup plu ! Lizzie est une vieille femme quand on la rencontre mais c'est une petite fille qu'on apprend à connaître au fil du roman. De sa vie d'esclave, elle se souvient de toutes les injustices, jusqu'aux terribles événements qui la pousseront à fuir. Le simple nom d'une poupée fait rejaillir une foule de souvenirs poignants qui nous font voyager dans une époque malheureusement pas si lointaine..."

Lorsque nous sortirons de cette situation de crise inédite et que la chronique audio Les enfants des livres reprendra, Paula Jacques sera notre invitée pour parler de son roman de vive voix !

"Blue Pearl", de P. Jacques (GALLIMARD JEUNESSE)

Sur kibookin.fr

Retrouvez ce roman de Paula Jacques dans les conseils "lus et recommandés" de kibookin avec plein d'autres idées de roman ados. Plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi !

Idées à lire sur KIBOOKIN (KIBOOKIN/SLPJ)

Et à découvrir

Le Salon du livre de jeunesse virtuel



Grâce à la très belle initiative de l'équipe du SLPJ (Salon du Lvre et de la Presse Jeunesse de Montreuil), la littérature jeunesse devient le 10e Art ! Depuis mercredi 8 avril vient d'être lancé le Salon du livre de jeunesse virtuel. Avec lui nous partons explorer tous "les chemins buissonniers de la littérature jeunesse". Il propose de multiples activités : une galerie d'art, des ateliers créatifs, des quizz littéraires, des promenades sonores, des intermèdes littéraires avec des web-séries dont l'épisode 1 avec Carole Trébor que nous avions eu la joie de rencontrer pour son roman Combien de pas jusqu'à la lune... Bref, on devrait pouvoir "s'occuper "l'imagination un bon moment grâce à ce 10e Art !

Salon du Livre de Jeunesse Virtuel (@SLJV)

"Combien de pas jusqu'à la lune", de C. Trébor (ALBIN MICHEL- Collection LITT')



Et surtout, restez bien chez vous, hauts les coeurs et bonnes lectures à tous !