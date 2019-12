Les enfants des livres. "How to stop time", le coup de cœur d'Alexandre

"How to stop time", de M. Haig (EDITIONS HELIUM)

How To Stop Time, de Matt Haig, traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec, est paru aux éditions Hélium. À lire partir de 16 ans.

Un roman fantastique qui parle de temps qui passe, ou ne passe pas, de philosophie et d'Histoire

Tom Hazard a 41 ans, mais seulement en apparence, en fait il en a 439 ! Professeur d’histoire dans un collège londonien, il mène une vie solitaire. Il faut dire que Tom a un secret : il est atteint d’ "anagérie", qui provoque un vieillissement extrêmement plus lent que la normale. Pour ne pas se faire remarquer, il doit changer de vie tout en essayant de retrouver sa fille, Marion, atteinte de la même maladie et qu'il a dû abandonner il y a quelques siècles déjà...

Dans cette histoire rythmée par des retours en arrière, Tom va rencontrer tout au long de sa très longue vie des personnages célèbres comme Shakespeare, ou encore Scott F. Fitzgerald...

How to stop time est déjà un best-seller en Angleterre, et les droits sont même achetés pour en faire bientôt un film. A suivre donc !

Le Labo des histoires

Alexandre, 17 ans, est laborantin au Labo des histoires de Paris. Le labo des histoires propose des ateliers d’écriture gratuits dans toute la France, pour les jeunes de 9 à 25 ans.

Le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse a fermé ses portes

Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil (SLPJ 2019)

Cette année pas moins de 180 000 visiteurs auront passé les portes de l'Espace Paris Est-Montreuil pendant six jours pour fêter le livre avec :

- une nouvelle distinction, La première "Grande Ourse", remise à l'auteur-illustrateur Gilles Bachelet.

- des Pépites du Salon dont le palmarès est très féminin

Marion Brunet, Pépite d’Or pour Sans foi ni loi aux Editions PKJ ; Rebecca Dautremer, Pépite Livre illustré pour Midi pile aux Editions Sarbacane ; Nathalie Bernard, Pépite Fiction ados pour Le dernier sur la plaine chez Thierry Magnier ; Camille Jourdy, Pépite BD pour Les Vermeilles, chez Actes Sud BD ; Caroline Solé et Gaya Wisniewski, Pépite Fiction Junior pour Akita et les Grizzlys à l’Ecole des Loisirs.

- le lancement de kibookin.fr, qui regroupe tous les titres "lus et recommandés" par le Salon, donc plus d'excuse pour ne pas trouver sa pépite à soi !



Et le rendez-vous est pris : à l'année prochaine pour la 36e édition, qui se tiendra du 2 au 7 décembre 2020 !

Les Prix

Le 32e prix Goncourt des lycéens 2019 a été décerné jeudi 14 novembre à Karine Tuil pour Les Choses Humaines, paru aux éditions Gallimard.

Le Prix Renaudot des Lycéens 2019 a été décerné à Victoria Mas pour son roman Le bal des folles, éditions Albin Michel.

Et voilà maintenant Le prix Femina des lycéens 2019. Il a été attribué mercredi à Rouen à Victor Jestin, 25 ans, pour son premier roman intitulé La Chaleur aux éditions Flammarion.

Noël approche, des idées d'albums à lire et... à écouter !



Mamie Poule raconte 3 histoires, de Christine Beigel et Hervé Le Goff, éditions Gautier Languereau, Collection "Le livre audio des pioupious".

Pour tous les petits poussins, trois histoires, lues par la comédienne Isabelle Nanty : Le Loup qui aimait trop les bonbons, la Vache qui voulait éteindre la lune et le Paresseux qui rêvait d'être une star.

"Mamie Poule raconte 3 histoires", de C. Beigel et H. Le Goff, racontées par Isabelle Nanty (EDITIONS GAUTIER-LANGUEREAU)



Le livre de la jungle, d'après l'oeuvre de Rudyard Kipling, illustré par Hervé Le Goff, aux éditions Glénat Jeunesse

Le grand classique de Rudyard Kipling lu par les douces voix de Marlène Jobert et de sa fille Eva Green.

"Le livre de la jungle", d'après R. Kipling et lu par M. Jobert et E. Green (GLENAT JEUNESSE)

Une histoire et... Oli... et youpiiii !!!

On vous en a déjà parlé, de ces charmantes petites histoires... En voici une pour préparer Noël : Les bonnes résolutions du père Noël, de François Morel, illustré par Lili la Baleine.

Vous ne le saviez peut-être pas mais cette année le Père Noël est vraiment de très mauvaise humeur : pas le moindre flocon de neige. Pour cette nouvelle tournée qui s'annonce, il va donc falloir prendre des résolutions drastiques et écologiques ! Un petit conte de Noël dans l'air du temps et drôlement fin !

Nadine et Robert les poissons rouges, de Delphine de Vigan, illustré par Sess ; Olga, le canard, et le petit garçon battu, de Geneviève Brisac, illustré par Laetitia Le Saux ; Invisible Max, de Zep, sont les trois autres histoires originales à lire le soir, avant de s'endormir. Coéditées par les éditions Radio France et Michel Lafon, elles sont aussi à écouter, en moins de 10 minutes, en podcast sur France Inter (à partir de 5 ans)

"Les bonnes résolutions du Père Noël, Lili la baleine", de F. Morel (RADIO FRANCE / MICHEL LAFON)

Écoute les oiseaux, de Léna Mazilu, Yoann Guény et Maxime Zucca, paru aux éditions Albin Michel Jeunesse. À partir de 6 ans.

Pour ceux qui aiment les expériences numériques : 20 portraits d'oiseaux que l'on peut voir voler en Europe et qui, grâce à une tablette ou un portable, vont s'animer et chanter... rien que pour vous !

"Ecoute les oiseaux", de Léna Mazilu, Yoann Guény et Maxime Zucca (EDITIONS ALBIN MICHEL JEUNESSE)

Le Fantôme de l'Opéra, d'après G. Leroux, de C. Beigel et illustré par C. Espié.

Toujours aussi mystérieux et envoûtant, le revoilà Le Fantôme de l'Opéra avec les voix de Cécile de France, Stéphane Freiss et Grégory Fitoussi.

"Le Fantôme de l'opéra", de C. Beigel et C. Espié, d'après G. Leroux (EDITIONS GAUTIER-LANGUEREAU)