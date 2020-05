Les colonies de vacances pourront-elles accueillir les enfants ?

La question concerne plus d'un million de familles en France : les colonies de vacances seront-elles ouvertes durant l'été ? Fermées depuis le 14 mars, elles observeront de près le choix du gouvernement le 2 juin prochain. En attendant elles se préparent en mettant en place de nouveaux dispositifs sanitaires. Et l'enjeu est important, notamment pour les parents qui travaillent. Comme ceux de Violette, une Parisienne de 10 ans qui a reçu en cadeau un séjour pour faire du cheval au Mont-Saint-Michel (Manche), mais aucune information n'est disponible pour savoir si la colonie est maintenue.

Respecter les normes sanitaires

"On travaille avec mon mari, on n'a pas de grands-parents qui peuvent la prendre. C'était la solution, juste à la fin de l'école", confie la maman de Violette. En attendant un feu vert éventuel, les directeurs des structures se mettent aux normes, comme cette colonie de vacances en pleine campagne normande. "On va interdire l'accès au lit superposé, donc de trois lits on va passer à deux lits", illustre le directeur. Au lieu de 150 enfants, il y en aura 98 en cas d'autorisation. Pour la restauration, les mesures seraient les mêmes que celles des écoles.

