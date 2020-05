Le secteur textile victime du confinement ?

L’avenir ne cesse de s’assombrir un peu plus pour de nombreuses enseignes de l’habillement en France. Le dernier exemple en date concerne l’entreprise Camaïeu, placée mardi 26 mai en redressement judiciaire. La direction accuse le confinement d’être le principal responsable de la baisse de 95% du chiffre d’affaires. Un avis que ne partagent pas les syndicats. « Les difficultés financières et économiques de chez Camaïeu, elles existent depuis plus de 10 ans », rappelle Thierry Siwik, délégué syndicat CGT.

Un positionnement qui pose problème

De nombreux emplois se retrouvent menacés chez Camaïeu mais aussi dans d’autres enseignes comme Naf Naf ou La Halle. Des soucis qui s’expliqueraient notamment par la politique choisie par ces entreprises. « Les consommateurs cherchent soit du prix, soit de la qualité, idéalement les deux. Toutes ces marques intermédiaires qui ont un positionnement plutôt mode mais pas très, très clair ont du mal », juge Olivier Salomon, spécialiste distribution chez Alix Partner. Le secteur de l’habillement emploie 100 000 personnes en France.