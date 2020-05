Camaïeu : le groupe placé en redressement judiciaire

Comment préserver les près de 4 000 emplois menacés du groupe de prêt-à-porter Camaïeu ? Mercredi 27 mai, le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, indique faire tout son possible pour trouver un repreneur pour l'entreprise. Le groupe né à Roubaix, dans le Nord, a été placé en redressement judiciaire mardi 26 mai. Avec la fermeture de ses magasins le 17 mars, à cause de la mise en place du confinement, Camaïeu a vu son chiffre d'affaires chuter de 95 %.

Mais selon les syndicats, les difficultés du groupe datent d'avant la crise sanitaire du coronavirus. "Les difficultés financières et économiques de Camaïeu datent de plus de dix ans. Elles sont dues essentiellement à des mauvais choix, de mauvaises stratégies des différents dirigeants et actionnaires qui se sont succédé", explique Thierry Siwik, de la CGT.

