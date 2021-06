Le port du masque ne sera finalement plus obligatoire dans les cours d'école à partir de jeudi

C'est le retour de la récréation le nez à l'air ! Le masque ne sera plus obligatoire dans les cours d'école à partir de jeudi, a annoncé Matignon mercredi 16 juin après avoir reçu un avis favorable de la Haute Autorité de santé (HAS). Le gouvernement est revenu sur sa décision initiale de considérer les cours d'écoles comme des espaces de "regroupement et de proximité" et d'y maintenir l'obligation du port du masque. Ce dernier ne sera plus obligatoire dès jeudi à l'extérieur, a quelques exceptions près, avait déclaré plus tôt le Premier ministre, à l'issue du Conseil des ministres.

Le ministère de l'Education, a précisé dans la soirée que cette annonce sur l'abandon du port du masque dans les cours d'école est tombée trop tard pour pour qu'une information officielle soit communiquée aux personnels de l'Education nationale. Elle sera donc mise en place dès demain. Le ministre Jean-Michel Blanquer devrait préciser les modalités de cette mesure jeudi matin, au micro de France inter jeudi matin.