Le guide Fooding lance un site qui répertorie le meilleur de la vente à emporter

"Plat de résistance !" s'intéresse aux restaurants qui se sont lancés dans la vente à emporter pendant le confinement. Il référence également des artisans, boulangers et traiteurs.

Le déconfinement a débuté en France, mais les bars et restaurants demeurent fermés. Dans l'attente de leur réouverture, à une date qui ne sera pas connue avant juin, le guide Fooding a lancé, mardi 12 mai, un service en ligne qui référence le meilleur de la vente à emporter.

Baptisé "Plat de résistance !", le site vise à proposer les offres des restaurants figurant dans le guide et qui se sont lancés dans la vente à emporter, ainsi que celles des "artisans, boulangers, traiteurs" repérés pendant le confinement, explique Alexandre Cammas, fondateur du Fooding, qui fait partie du groupe Michelin et promeut une gastronomie décontractée et accessible.

Les chefs étoilés invités à participer

Le nouveau site du Fooding a déjà répertorié 500 adresses et va s'élargir avec, notamment, des chefs étoilés qui se sont lancés dans les plats à emporter. "On propose aux chefs qui ne sont pas dans le Fooding, parce qu'ils sont trop dans les codes du guide Michelin, d'y participer s'ils font des ventes à emporter", précise Alexandre Cammas.

"L'usage du restaurant va forcément évoluer, anticipe Alexandre Cammas. Tous les restaurants qui ont commencé à faire du take-away [à emporter], ceux qui vont offrir des possibilités de manger dehors, vont devenir de nouveaux restaurants."