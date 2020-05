DIRECT. Déconfinement : un million d'élèves de retour dans les classes

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #DECONFINEMENT

: "Le temps des pique-niques et des rassemblements pour l'apéro n'est pas encore venu. Il viendra, mais ce n'est pas encore le moment."



Si elle comprend le besoin des Parisiens de "retrouver leur liberté", il n'est pas encore temps de se passer du masque et de la distanciation physique, insiste la maire du 10e arrondissement, Alexandra Cordebard, au lendemain de l'intervention de la police pour disperser des badauds qui profitaient des bords du canal Saint-Martin.



: "C'est très compliqué d'imaginer ce que va être cette école qui risque de se traduire par des injonctions négatives telles que "ne t'approche pas", "ne touche pas ça", "mets-toi à distance", "va te laver les mains". Toutes ces choses qui ne ressemblent pas à l'école."



Pour le syndicat SNUipp-FSU, les conditions de reprise des cours ne sont pas bonnes : à franceinfo, la porte-parole dénonce "une école contre-nature."

: "C'est aujourd'hui !" L'école va reprendre pour un peu plus d'un million de jeunes Français. Lavage de mains à répétition, port du masque recommandé pour les enseignants, respect "en permanence" des gestes barrières, limitation du nombre d'élèves par classe... Pour répondre aux craintes des enseignants et des familles, les milliers d'écoles maternelles et primaires qui rouvrent leurs portes seront soumises à un strict protocole sanitaire.











: Et en France, qu'en est-il des dépistages ? Pour arriver à réaliser près de 700 000 tests par semaine, l'État français a commandé des machines qui peuvent analyser bien plus d'échantillons que les automates actuels. Ces robots sont un outil indispensable pour limiter la survenue d’une deuxième vague épidémique. Franceinfo vous en dit plus dans cet article.

: Bonjour @Yann88. En effet, il n'y a aucun problème pour changer de département à condition de rester dans la limite des 100km (par exemple, si vous vivez à Paris, un tout petit département, vous pouvez sans attestation vous rendre en Seine-Saint-Denis, et inversement). En revanche, si vous ne changez pas de département, vous pouvez tout à fait faire plus de 100km (si vous vivez dans un grand département, comme la Gironde, par exemple), tant que vous restez dans ses frontières. J'ai relu l'entrée de mon collègue, et c'est bien ce qu'il explique.

: J'ai lu hier soir la réponse a une des dernière question de votre collègue qui me semble fausse. Mr Castaner a bien précisé qu'on pouvait se rendre ou changer de département vert ou rouge dans la limite d'un rayon de 100km. Il n y a pas de frontières départementales. Je dois me rendre dans ma famille ce week end à moins de 100km mais en changeant de département. Je ne vois pas ou est le problème. La personne qui voulait aller de Haute Savoie en Savoie, faisant 45 km a parfaitement le droit je pense. Merci de lui confirmer et de lui rectifier votre réponse. Très bonne journée à vous.

: Vous devez impérativement vous déplacer à plus de 100km et hors des frontières de votre département ? Vous retrouverez ici l'attestation dont vous devrez vous munir à partir d'aujourd'hui. Pour rappel : les motifs "impérieux" à cocher peuvent être professionnels ou familiaux (l’assistance de personnes vulnérables et la garde d’enfants), liés à un trajet entre un lieu de résidence et un établissement scolaire (pour des examens ou un concours par exemple), d'ordre médical ou judiciaire.

: Après deux mois en appartement, l'apéro en bord de Seine a vite tourné court. Des dizaines de personnes s'étaient rassemblées dans la soirée le long des berges du canal Saint-Martin, à Paris, pour profiter de la première soirée du déconfinement. Faisant fi des distanciations sociales, elles ont été délogées par les forces de l'ordre avant que le (SAMUEL BOIVIN / NURPHOTO / AFP)

: Commençons cette journée par un point sur l'actualité :



• Environ un million d'enfants doivent reprendre aujourd'hui le chemin de l'école. Ce redémarrage limité et strictement encadré suscite de nombreuses craintes face à une épidémie de coronavirus "toujours active" en France. Suivez cette journée dans notre direct.



On compte ce soir 263 morts supplémentaires dans l'Hexagone, ce qui porte le total à 26 643 décès depuis le début de l'épidémie.



Deux départements sont en alerte orange pour risques d'inondations, indique Météo France : le Tarn et les Landes.



Les Etats-Unis, qui ont franchi la barre des 80 000 décès, ont enregistré 830 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24 heures, selon le comptage de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. C'est le deuxième jour consécutif que le bilan journalier passe sous la barre des 900 morts du virus.



T Le Conseil constitutionnel a validé la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais retoque quelques dispositions du texte, sur l'isolement des malades et let traçage.