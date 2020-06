VIDEO. Coronavirus : le déficit public français va se creuser à 11,4% du PIB en 2020, annonce Gérald Darmanin

Gérald Darmanin a annoncé, mercredi 4 juon dans les "4 Vérités" de France 2, que le déficit public français va se creuser à 11,4% du PIB en 2020. En cause : le plongeon de l'activité dû à la pandémie de Covid-19 et les dépenses massives engagées pour soutenir l'économie dans cette période. "Nous sommes endettés et nous sommes de plus en plus endettés parce que nous avons fait le choix, certes, de cet endettement qui est inquiétant, mais en même temps d’avoir sauvé l’économie française, d’avoir nationalisé les salaires, de les avoir garanti aux Français", a déclaré le ministre de l'Action et des Comptes publics. Depuis que l’on a créé l’outil du déficit public, de la mesure comptable, jamais la France n’avait eu ce chiffre de -11,4%. Nous étions à -2% en décembre dernier."

Gérald Darmanin, qui se veut rassurant, a précisé que la France continue à emprunter sur les marchés financiers sans difficultés. "La situation est sous contrôle, parce qu’on voit à la fin de ce confinement, le retour d’une reprise économique. La croissance va revenir", a-t-il assuré. "Il y a 60 milliards d’euros aujourd’hui sur les comptes épargne des Français. Ils n’ont pas consommé pendant cette crise, parce qu’ils ont eu peur du Covid-19, a estimé le ministre. Ils ont désormais sans doute peur de perdre leur emploi. (…) Donc il faut que l’on rétablisse la confiance."