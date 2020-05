"Le déconfinement sera peut-être plus dur que le confinement" : en Creuse, on attend et redoute le 11 mai

La Creuse est classée en vert par la carte de déconfinement du ministère de la Santé. Le département devrait donc bénéficier de modalités de déconfinement plus souples.

Dans le centre-ville de Guéret déserté, Jean-Paul, 87 ans, va chercher son pain. C'est la seule sortie que cet ancien instituteur s’autorise depuis la mise en place du confinement pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Et lorsque le déconfinement sera acté en Creuse, il prévoit de reprendre sa voiture pour aller se balader. "J'irai au lac de Vassivière, s'il ne pleut pas. Parce que ça m'aère et je voudrais voir un peu où ça en est", explique Jean-Paul.

L'octogénaire aimerait que le confinement se termine, même s'il ne se considère pas à plaindre : "J'ai un bout de jardin, je ne suis pas malheureux." Ces dernières semaines, il a trouvé de quoi s’occuper. "Dans une maison, il y a des tas de choses qui ne sont pas triées. J'ai une montagne d'objets à mettre à la poubelle. Sauf que je ne peux pas les mettre à la poubelle, je n'ai pas le droit. Le droit reviendra."

"Ça va être marrant quand ça sera fini", glisse Jean Paul qui ne se souvient plus avec précision de la date fixée pour le déconfinement.

Des relations qui ne seront plus comme avant

Laurent, gérant du "Cabas Creusois", épicerie située dans le centre-ville de Guéret, a, lui, hâte de "serrer dans ses bras" ses amis. "C'est là qu'on se rend compte que les rapports physiques nous manquent", explique-t-il.

Retrouver ses proches, c’est aussi le souhait de Patrick à qui sa famille "manque horriblement". Mais s'il a hâte de retrouver plus de liberté, il sait aussi que ce ne sera plus la vie d’avant. "Le déconfinement sera peut-être plus dur que le confinement parce, dans nos régions, ce sera beaucoup plus compliqué de sortir avec des masques, de ne plus aller vers l'autre comme on avait l'habitude de faire, confie Patrick. Les amis, on les embrasse. Là, on n'aura plus ce contact corporel qui va nous manquer."