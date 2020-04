Le cours du pétrole américain en chute libre

L'effondrement de la demande est la première raison de cette chute vertigineuse du cours du pétrole lundi 20 avril. C'est notamment dans le domaine aérien étant donné qu'il y a de moins en moins d'avions qui circulent. A titre d'exemple, Air France KLM a réduit son trafic de de près de 90%. Puis, il y a aussi le secteur de l'industrie qui est un grand consommateur de pétrole, mais qui se retrouve à l'arrêt à cause du coronavirus. Et après, avec la moitié du monde appelée à rester chez soi, on a moins besoin de prendre la voiture.

Un phénomène éphémère

A tous ces facteurs s'est ajouté également un problème de saturation des espaces de stockage. Résultat lundi soir, le prix du baril américain était négatif à -37,63 dollars. Concrètement, ça veut dire que les investisseurs ont payé pour se débarrasser des barils de pétrole, explique Sophie Gauthier, la journaliste de franceinfo. Tout cela ne semble cependant qu'éphémère et les prévisions pour le mois de juin tendent vers le positif.

