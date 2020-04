Le coronavirus en Afrique "est en train de se diffuser de façon massive", explique un épidémiologiste

Il y a "près de 10 000 cas" de Covid-19 en Afrique, indique le professeur Éric Delaporte qui explique que "c'est une sous-estimation puisque c'est basé sur des cas symptomatiques".

Le coronavirus en Afrique "est en train de se diffuser de façon massive", a affirmé vendredi 3 avril sur franceinfo le professeur Éric Delaporte, médecin épidémiologiste et spécialiste des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Le nombre de cas déclarés "atteint près de 10 000 cas", explique le professeur Eric Delaporte.

Il alerte par ailleurs sur la difficulté pour l'Afrique de "s'approvisionner en tests réactifs". "La priorité, ce sont les États-Unis, c'est l'Europe", observe l'épidémiologiste. Il rappelle enfin que "le Sida tue encore 700 000 personnes par an en Afrique" et si ces malades "ne sont pas sous traitement", ils ont "un fort risque de faire des formes graves".



franceinfo : Est-ce qu'on a une idée très précise de l'épidémie sur le continent africain ?



Éric Delaporte : Précise, non. On a simplement le nombre de cas déclarés qui atteint près de 10 000 cas. C'est bien sûr une sous-estimation puisque c'est basé sur des cas symptomatiques. Ces cas ont été déclarés seulement depuis la fin février. C'est une déclaration relativement récente lorsqu'il y a eu vraiment une sensibilisation internationale. Et puis, ça correspondait également à l'arrivée de beaucoup de personnes vivant en Europe qui sont retournées en Afrique au moment des périodes de confinement, où il y a eu beaucoup de mises en place de tests de dépistage. On sait que, malheureusement, c'est en train de diffuser de façon massive.



On a entendu que le virus résisterait mal à la chaleur et que donc l'Afrique pourrait être épargnée. Est-ce que c'est avéré ?



On ne peut pas encore le constater. C'est vraiment une hypothèse. Et il n'y a rien pour soutenir cette hypothèse. On peut simplement dire qu'un certain nombre d'infections dues au coronavirus sont saisonnières et que lorsque arrivent les beaux jours, elles sont moins fréquentes... Est-ce qu'on va le voir pour le Covid ? On n'en sait strictement rien. En revanche, il peut y avoir d'autres facteurs environnementaux, des facteurs démographiques, qui pourraient faire, mais ça reste vraiment du conditionnel, que l'impact de la diffusion ne soit pas exactement la même chose sur le continent africain qu'ailleurs. Par exemple, la pyramide des âges n'a rien à voir avec notre pyramide en Europe, avec beaucoup de populations jeunes et les plus de 70 ans relativement faiblement représentées. Cela veut dire que les populations jeunes vont être potentiellement rapidement contaminées avec rapidement une séroconversion.

Le fait que ces populations jeunes puissent être rapidement contaminées sans faire de pathologies graves pourrait créer une sorte de frein immunitaire par rapport au reste de la population. Mais encore une fois, c'est une hypothèse.Éric Delaporte, médecin épidémiologisteà franceinfo

Et l'autre impact est très intéressant et très important pour l'Afrique, c'est que dans la mesure où, proportionnellement, il y a beaucoup moins de personnes âgées, et comme on sait que chez nous, c'est malheureusement les personnes les plus âgées, les plus de 70 ans qui ont les formes les plus graves, il pourrait y avoir un impact un peu différent en termes de prise en charge.





Est-ce qu'il faut s'inquiéter des systèmes de santé de certains pays africains qui pourraient être mises en difficulté ?



Alors la réponse est clairement oui. Il y a deux aspects. D'abord d'un point de vue diagnostic, les compétences sont là. Malheureusement, on n'est pas sûr que l'on va pouvoir les livrer en réactifs. Et c'est un vrai cri d'alarme, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de tests qui sont mis sur le marché. Et quand on essaye de commander pour l'Afrique, la priorité, ce sont les États-Unis ou c'est l'Europe.

Ça va être très dur, potentiellement pour l'Afrique, de pouvoir s'approvisionner en tests réactifs.Éric Delaporte, médecin épidémiologisteà franceinfo

Ce sont les fournisseurs ou les pays qui leur donnent l'ordre de ne pas exporter et qui prennent la priorité, entre guillemets, nationale. Et donc, là, il y a un vrai souci pour que les pays africains puissent avoir accès eux aussi aux tests commerciaux. Deuxième aspect par rapport au système de santé, c'est la prise en charge. On sait qu'il y a 15% de personnes qui font des formes qui nécessitent une hospitalisation. Cette hospitalisation, on arrive à faire passer le cap de nos patients grâce à des respirateurs, de l'oxygénothérapie. Par exemple à Kinshasa [capitale de la RDC], pour une ville de plus de 10 millions d'habitants, il y a simplement 50 respirateurs. Cela veut dire que pour les formes graves, il va y avoir un vrai problème de prise en charge et c'est là qu'il risque d'y avoir une mortalité importante. Et puis, à côté de ça, il y a toutes les autres maladies. Il ne faut pas oublier que le Sida tue encore 700 000 personnes par an en Afrique. Donc, il y a beaucoup de populations dites vulnérables. Les personnes qui sont infectées par le virus du sida, par exemple, si elles ne sont pas sous traitement, ont un fort risque de faire des formes graves.