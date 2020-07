Le Centre Pompidou, à Paris, rouvre avec une expo Christo et un protocole sanitaire adapté contre le coronavirus

Après le musée d’Orsay la semaine dernière et avant le Louvre lundi prochain, le Centre Pompidou, à Paris, rouvre mercredi 1er juillet. Le musée a invité ses adhérents à une pré-ouverture ces derniers jours.

Cette pré-ouverture a permis aux personnels de se roder, de tester la nouvelle organisation de visite imposée par les normes sanitaires. Il faut ainsi acheminer les visiteurs, par groupes de dix maximum, dans les ascenseurs qui conduisent au musée et qui remplacent l’immense escalator appelé "la chenille", actuellement en travaux. La jauge a aussi été réduite dans les galeries d’exposition, comme le confirme le président du Centre Pompidou, Serge Lasvignes : "Pour les galeries d'exposition, on a réduit d'un tiers. On a fait en sorte d'avoir 4 m² par personne. On ne devrait plus voir la foule se presser autour des vitrines."



C’est dans l’exposition consacrée au plasticien Christo récemment décédé, que l’on retrouve les premiers visiteurs, tous masqués. Ces adhérents du Centre Pompidou attendaient impatiemment la réouverture : "Je pense que ça a manqué à tout le monde. On en avait un peu marre de regarder les expositions sur Instagram ou sur les sites des musées."

On avait vraiment envie de retrouver le contact direct avec les oeuvres.Un adhérent du Centre Pompidouà franceinfo

Ces visiteurs disent n'avoir eu aucune appréhension avant de revenir au musée et accepter les nouvelles contraintes : réservation obligatoire et port du masque. Le vrai plus pour tous, c’est évidemment la réduction de la jauge : 100 visiteurs par heure, des conditions idéales pour apprécier l’exposition : "On peut déambuler, il n'y a pas grand-monde, c'est confortable." Une qualité de visite à laquelle le public aura sans doute du mal à renoncer, le jour où les jauges retrouveront leur niveau habituel dans les musées.