L’application "Stop-Covid ça a été un peu le Bi-Bop français ou le Minitel" ironise le docteur Jérôme Marty

Le médecin généraliste Jérôme Marty raille ce jeudi sur franceinfo l'application mise en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19, qui selon lui "n'a pas marché".

"Le Stop-Covid ça a été un peu le Bi-Bop français ou le Minitel. On est habitué à faire ça dans ce pays malheureusement" a raillé le médecin généraliste Jérôme Marty jeudi 17 septembre sur franceinfo, estimant que l'application mise en place par le gouvernement pour lutter contre la pandémie de Covid-19 "n'a pas marché". "On a mis en place une application qui n'était pas compatible avec Apple et Google, qui n'était pas compatible avec les structures internationales" a-t-il déploré, indiquant que "très peu de patients l'ont téléchargé".

Les pays d'Asie qui l'ont utilisé en sont sortis, ils ne l'utilisent plus parce qu'ils n'ont pas eu de résultats performants par rapport à ça.Jérome Martyà franceinfo

"Donc je crois que ça, c'est plus du domaine de la pensée magique que réellement de l'utilisation positive. Ce qu'il faut, c'est revenir sur des bases logiques : bon sens terrien, cherchons où ça diffuse, tapons là-dedans" a affirmé le président du syndicat de médecins UFML (Union Française pour une Médecine Libre).