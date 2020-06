La Poste : un déconfinement difficile ?

De longues files d’attente sur le trottoir et des clients accueillis au compte-gouttes devant les Postes parisiennes. Ces dernières semaines plus qu’à l’accoutumée, il faut être patient pour accéder aux guichets. Alors La Poste a-t-elle du mal à faire face au déconfinement et à faire revenir ses agents ? Pas vraiment, selon Nicolas Godry, directeur de secteur de son bureau de poste parisien. Il explique que "ce qui a changé c’est que nous avons à l’accueil une personne à l’extérieur qui en permanence gère le flux". L’objectif est de limiter le nombre de clients à l’intérieur.

Une nouvelle affluence

Depuis peu, les bureaux de Poste doivent faire face à une toute nouvelle affluence. "On sent depuis le début de semaine une grosse reprise de l’activité", reprend Nicolas Godry. Problème : seuls 85% des agents ont repris le travail.

