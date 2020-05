"La plage, ça ne remplace pas le terrain de foot" : en Bretagne, les jeunes footballeurs rongent leur frein

C’est souvent un moment fort de l’été pour les jeunes amateurs de football : les stages qui leur permettent de s’entraîner en groupe pendant une ou deux semaines. Mais avec les mesures destinées à limiter la propagation du Covid-19, ces vacances sportives pourront-elles avoir lieu ?

Les stades sont fermés, les entraînements en groupes sont interdits depuis la mi-mars. À la Foot Breizh Académie, une structure d’accueil pour les jeunes basée à Ploemeur dans le Morbihan, il a fallu s’adapter. Ce matin-là, c’est une séance individuelle sur la plage de Kerguélen à Larmor-Plage pour Lenny. "C’est difficile de travailler sur le sable, ça accroche, raconte l’adolescent de 13 ans. C’est fatigant de courir mais ça fait travailler nos appuis. Mais bon, la plage, ça ne remplace pas le terrain de foot. Il me faut vraiment jouer dans un stade pour être content."

Lenny est l’un des vingt collégiens en sports-études à la Foot Breizh Académie. Le fondateur de cette structure créée en 2011, Yannick Salomon, a dû innover depuis le confinement avec des entraînements par visio-conférence et des séances à domicile. "À partir du moment où les familles ont un jardin, on peut travailler dans un espace réduit, on peut faire beaucoup de choses. Le confinement nous a aussi permis de travailler à distance grâce à la visio-conférence, poursuit le directeur de l’académie. Ça permet de faire des séances avec le préparateur mental mais aussi avec le préparateur athlétique sur le renforcement du haut et du bas du corps. Et nous pouvons même réaliser des séances avec ballons."

Ces nouvelles méthodes sont une aubaine pour Lenny et sa maman Félana : "Ça a compensé le fait de ne pas aller sur les stades. Heureusement, il y a le jardin mais les enfants tapent dans le ballon partout dans la maison. Il est temps qu’ils puissent rejouer."

Les stages estivaux en suspens

Mais ce qui est valable aujourd’hui pour ces apprentis footballeurs ne le sera pas cet été pour les stagiaires, prévient Yannick Salomon. "Les jeunes qui veulent venir faire un stage de foot sont déjà frustrés de ne pas avoir pu pratiquer le football en club depuis quelques mois. S’ils doivent passer tout l’été sans toucher le ballon et espérer ne le faire qu’à la rentrée de septembre, ça va forcément créer beaucoup de frustration."

Le problème, c’est que la structure censée héberger les stagiaires à Mûr-de-Bretagne n’est toujours pas rouverte. Et personne ne connaît encore les futures conditions d’accueil des jeunes. La Foot Breizh Académie attendait 500 stagiaires cet été (contre 400 les années précédentes), dont beaucoup d’étrangers venus du monde entier et qui auront sans doute beaucoup de difficultés à rallier la Bretagne avec les contraintes de déplacements.

À défaut des entraînements collectifs, les jeunes de la Foot Breizh Académie maintiennent leur condition physique à distance, ou lors d'entraînements individuels. (JÉRÔME VAL / FRANCE-INFO)

140 jeunes sont déjà inscrits mais "les parents posent beaucoup de questions, constate le formateur passé par plusieurs clubs professionnels. Je suis obligé de leur dire qu’on attend les instructions des autorités. Et le football se joue en groupe. On peut toujours adapter nos pratiques mais comment on gère le ballon, comment on gère la distance, l’espace avec les adversaires et les partenaires. Ça me parait difficile."

La Foot Breizh Académie attend le feu vert des pouvoirs publics. Les premiers stagiaires sont attendus le 28 juin.