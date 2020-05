"La javanaise" : 3 600 vidéos d'amateurs envoyées pour un concert confiné avec Jane Birkin sur France Musique

L'appel à former un "grand chœur virtuel" a remporté un franc succès. 3 600 vidéos d’amateurs de tous âges ont été envoyées à France Musique, dont celle de Jane Birkin qui s’est associée spontanément à cette opération. Les 640 premières vidéos reçues ont été montées et mixées par le service vidéo de Radio France. Grâce à des tutoriels vidéo pour quatre voix diffusés en ligne, les participants ont pu s'entraîner à reprendre la célèbre chanson de Serge Gainsbourg.

Radio France et le Théâtre du Châtelet remercient "chaleureusement" les nombreux participants à ce projet Le temps d’une chanson. Les organisateurs "se réjouissent de ce succès qui illustre l’envie très forte que nous avons tous de nous retrouver. La musique et la chanson nous offrent ce terrain de rencontre rêvé".

Alors qu’une crise sanitaire inédite impose le confinement à des millions de personnes, la direction de la Musique et de la Création de Radio France et le Théâtre du Châtelet se sont mobilisés pour rester connectés avec le public et rester virtuellement ouverts à tous.