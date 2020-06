La Creuse, nouvel eldorado des Parisiens ?

Le logement est plus que jamais au cœur des préoccupations des Français. Après deux mois confinés et l'essor du télétravail, nombreux sont ceux qui rêvent d'acheter un logement à la campagne. Parmi ces particuliers, de nombreux Parisiens en quête de nature et de calme se sont rapprochés des agences immobilières en zones rurales, notamment en Creuse.

Un retour à la nature

Dans ce département, les professionnels du secteur enregistrent une nette augmentation du nombre d' acheteurs venus de la capitale. " Depuis la fin du mois de mai, on a signé une quinzaine de compromis, on est assez content. Les clients se sont déplacés rapidement après le déconfinement " explique Emmanuel Marcon, propriétaire de trois agences immobilières à Aubusson.

Des prix très attractifs

Ces nouveaux acheteurs sont attirés par la douceur de vivre que peuvent offrir les petites villes comme Guéret. Ajoutez à cela des prix largement inférieurs à ceux pratiqués dans la capitale pour des biens beaucoup plus grands. Les Parisiens peuvent par exemple s’offrir une ferme, de 130 mètre carrés avec 4000 mètres carrés de terrain pour seulement 77 000 euros.