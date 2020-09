L'obligation du port du masque à Strasbourg et 12 autres communes du Bas-Rhin annulée par la justice

Sortir masqué dans les rues de Strasbourg ne sera plus une obligation à partir de lundi midi (le 7 septembre). Une nouvelle accueillie dans la plus grande confusion par les habitants de la ville. La justice a retoqué l'arrêté préfectoral qui impose le port du masque généralisé dans les villes de plus de 10 000 habitants, estimant qu'il fallait réserver cette mesure aux zones très fréquentées.

A Lyon et Villeurbanne, l'arrêté prefectoral obligeant le port du masque a lui-aussi été retoqué par le tribunal administratif. La préfecture du Rhône a jusqu'au 8 septembre à midi pour revoir sa copie et exclure de l'arrêté les zones géographiques et les horaires où la densité urbaine est plus faible.