L'Eurozapping : vers un Noël confiné en Belgique, retour de la grippe aviaire en Allemagne

La Belgique se prépare à un réveillon de Noël sans famille. Plusieurs membres du gouvernement l'ont annoncé, l'épidémie pourrait décimer les familles. Une nouvelle qui déprime la population. "Ça fait très mal, on commence à déprimer, je dois dire, tout le monde en a ras-le-bol", se désole une femme. Les professionnels sont eux aussi consternés. En Allemagne, une autre épidémie touche la volaille : des poulets ont été confinés à accuse de la grippe aviaire dans le nord du pays. Il faudra sacrifier 100 000 poulets dans la région pour sauver les exploitations.

Colère en Espagne

Hausse historique du budget de la Défense britannique. Jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'armée britannique n'avait connu un tel virage avec plus de 200 milliards d'euros sur quatre ans. La défense du Royaume et la sécurité des Britanniques passe en priorité selon Boris Johnson. Enfin en Espagne, le parlement s'étripe sur l'Education. Une loi annonce la fin de l'Espagnol comme langue véhiculaire dans le pays. Le centre et la droite accusent le gouvernement socialiste.

