L'empire des séries. Pendant le confinement : Cocaïne et mondialisation, politique-fiction et heroic fantasy

Un atelier de cocaîne à Monterrey au Mexique dans la série Zerozerozero (ROSA HADIT / PHOTO NUMÉRIQUE)

Pour la semaine entière prochaine, je vous conseille de regarder les 8 saisons, 80 heures de programmes, de Game Of Thrones. Vous comprendrez enfin le phénomène autour de cette superproduction d’heroic fantasy géopolitique, violente et sexy. Dépaysement garanti sur OCS.

Sex Education pour épicer vos discussions confinées

On peut préférer Friends : les 10 saisons sont toujours disponibles sur Netflix ; si vous êtes plutôt fleur bleue et comédie musicale, les 7 saisons de Glee. Pour avoir de quoi parler avec vos adolescents, vous pouvez regarder avec eux Sex Education, ou encore découvrir la mafia de Birmingham dans la bondissante série d’action et d’époque Peaky Blinders.

La mondialisation vue à travers le prisme d’une marchandise particulière : la cocaïne

La cocaïne, c'est le carburant. Roberto Saviano, auteur de "ZeroZeroZero" et de "Gomorra" franceinfo

Côté mafia, on peut aussi opter pour la nouvelle série des auteurs de Gomorra : ZeroZeroZero, sur Canal + actuellement gratuite. Après avoir raconté la mafia napolitaine dans Gomorra, Roberto Saviano dont la tête est mise à prix depuis 16 ans par la mafia, poursuit son obsession de raconter ce qu’on ne raconte pas et ce qu’il appelle la mère des marchandises : "La cocaïne est le carburant. Un kilo de cocaïne en Amérique du Sud coûte 2000 dollars, ça ne coûte rien. La cocaïne est une marchandise qui permet de générer un énorme gain."



La série hyperr éaliste et crue, en 8 épisodes, suit le parcours de la cocaïne du producteur au consommateur. On y croise des femmes qui emballent la marchandise en petite tenue, un militaire mexicain religieux, un armateur bien propre sur lui en Nouvelle-Orléans, et un parrain de la mafia qui vit parmi les chèvres dans la Calabre italienne…

The Plot against America : fascinant



Enfin, commencez à regarder Le Complot contre l’Amérique. La nouvelle série de David Simon, l’auteur de Sur écoute, est disponible sur OCS. Il s'agit de l’adaptation d’un roman de Philippe Roth. Durant la Seconde Guerre mondiale, le président américain choisit de faire alliance avec Hitler. La série en costumes parle en filigrane de Donald Trump. Elle montre comment une démocratie se transforme peu à peu en dictature. C’est émouvant et passionnant.