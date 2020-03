L'aide aux agriculteurs, les bonnes façons de faire ses courses en respectant le confinement : le "8h30 politique" du ministre de l'Agriculture

Didier Guillaume, ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, invité du "8h30 Fauvelle-Dély", mardi 21 mai 2019. (FRANCEINFO / RADIOFRANCE)

Didier Guillaume, ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation était l'invité du "8.30 franceinfo", jeudi 26 mars. De nombreuses questions ont été abordées, en cette période de confinement dû à l'épidémie de coronavirus Covid-19.

>> Retrouvez les dernières informations sur le coronavirus dans notre direct

En premier lieu a été abordé l'appel lancé aux Français à aller aider les agriculteurs dans les champs. Didier Guillaume a annoncé le lancement d'une plateforme sur les sites des ministères de l'Agriculture, de l'Économie et du Travail pour que les Français puissent dire où ils sont et ce qu'ils peuvent faire pour aider les agriculteurs en raison de l'épidémie de coronavirus. L'idée n'est pas "d'aller jusqu'au bout de la France", a précisé le ministre. Didier Guillaume a également indiqué que ceux qui aideront seront indemnisés et que cette indemnisation sera cumulable avec le chômage partiel ou les minima sociaux.

Les bonnes règles du confinement

Le ministre a également répété les consignes pour faire ses courses en respectant les gestes barrières. "Il n'est pas question que l'on déferle dans un grand magasin comme quand il y a des soldes. C'est fini cette histoire !", a-t-il insisté. À l'annonce paradoxale que les supermarchés allaient réduire leurs horaires en raison de longues plages vides en cours de journée, le ministre a rétorqué que ce n'était pas contraire aux règles de confinemement. "Chacun rentre avec la distance de sécurité. Il y a des contrôles, les gens comptent et je crois que les choses se passent bien".