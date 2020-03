DIRECT. Coronavirus : Bolsonaro refuse de confiner le Brésil pour ne pas ruiner l'économie

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CORONAVIRUS

: Après cette intervention à l’antenne, tout est allé très vite : un employé d'Orange a pris contact avec Marie, lui promettant que sa ligne ne serait pas coupée. Le groupe, qui n'a pas souhaité commenter cet épisode, indique avoir modifié les procédures de recouvrement et assure que, pendant toute la période de confinement, aucune ligne téléphonique ne sera suspendue.

: Tout a commencé par un coup de téléphone, hier matin, sur la ligne ouverte aux auditeurs de franceinfo. Marie, une retraitée de 81 ans, a raconté au ministre de l'Economie qu'Orange menaçait de couper sa ligne téléphonique en raison d'un retard de paiement. Paiement qu'elle a pourtant bien envoyé, mais par La Poste, ralentie en cette période de confinement.

: "Le virus est arrivé au Brésil, nous le combattons et ce sera bientôt fini. Notre vie doit continuer. Les emplois doivent être maintenus. Les familles doivent continuer à vivre. Oui, nous devons en revenir à la normalité."

: "Les autorités de certains Etats et municipalités doivent renoncer au concept de la terre brûlée : l'interdiction des transports, la fermeture des commerces et le confinement massif. (...) Nous devons maintenir les emplois et préserver l'approvisionnement des familles."

: Le préfet de la Guadeloupe a instauré un couvre-feu dans les communes de Sainte-Anne, Pointe-à-Pitre et Les Abymes, de 20 heures à 5 heures du matin, rapporte La 1ère. Seuls sont autorisés les déplacements pour raisons de santé, professionnelles (policiers, pompiers, électriciens...) ou pour des raisons impérieuses d'assistance à une personne vulnérable.

: On commence, bien sûr, pour un point sur l'actualité :





