"Je suis ponctuellement YouTubeur" : à cause du confinement, les curés diffusent leur messe en ligne

En plein confinement, l'Eglise tente de s'adapter pour maintenir ses offices.

Alors que la France est confinée pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, des milliers de fidèles ne pourront pas se rendre à la messe ce dimanche. Face à cette situation inédite, les diocèses s'organisent et proposent des célébrations en direct sur internet.

"Je suis ponctuellement YouTubeur", plaisante Alexandre Joly, évêque auxiliaire de Rennes dans l'Ille-et-Vilaine. A partir de dimanche 22 mars, il va s'adresser à ses paroissiens directement sur YouTube jusqu'à la fin du confinement. "Je ne suis pas spécialiste pour la caméra et la diffusion sur internet mais on a la chance d'avoir un soutien technique", raconte-t-il à nos confrères de France Bleu Armorique. A Châteaumeillant dans le Cher, le père Marie-Laurent diffuse lui aussi sur les réseaux sociaux. Il propose tous les jours une messe à 11 heures : "Ce n'est pas un effort de plus, maintenant j'ai compris qu'il fallait juste appuyer sur un bouton", raconte-t-il à France Bleu Berry.

A Rennes, le père NicolasGuillou a déjà diffusé des messes sur son compteFacebook depuis le début du confinement. Il voit d'un bon œil l'Église se moderniser, il estime même cela nécessaire : "On le voit très bien dans tous les commentaires."

'Dans l'Église on découvre l'importance des réseaux sociaux et sa dimension extrêmement positive. Ce contact, même virtuel, rassure et console.Alexandre Jolyà franceinfo

D'ici la fin du confinement, les églises en France resteront vides sauf pour les obsèques. "Ces célébrations peuvent encore se tenir mais en nombre extrêmement restreint", et sans eucharistie, précise à France Bleu Berry monseigneur Jérôme Beau, archevêque de Bourges.

Mercredi soir, toutes les cloches des églises de France sonneront à 19h30 durant dix minutes pour "entretenir l'espoir et la solidarité".