Jardin. La chasse à la limace et aux escargots

C'est le bon moment pour imaginer toutes sortes de chasses aux escargots et autres gastéropodes. (GETTY IMAGES)

Pour tous ceux qui ont la chance d’avoir un jardin, c’est le moment d’emmener les enfants à la chasse aux escargots et aux limaces. Une gentille chasse, car il n’est évidemment pas question de faire du mal à ces bestioles, même si elles adorent grignoter les plantes.

Voici le kit de base des petits chasseurs de mollusques au jardin : un seau ou une bassine, un chapeau ou une casquette pour faire explorateur, un gant pour attraper les limaces parce que les limaces c’est visqueux, ça glisse, c’est un peu "beurk beurk". On peut aussi ajouter une loupe pour mieux observer les plus petites bêtes.



Coquille et tentacules

Profitez-en pour expliquer aux enfants qu’une limace n’est pas un escargot qui a raté sa vie ! Car la limace a elle aussi une coquille, mais elle est minuscule et bien cachée dans un repli de son corps.

Montrez-leur que les limaces et les escargots ont chacun deux paires de tentacules qu’on appelle plus souvent des antennes. Dans les antennes du haut, se trouvent les yeux. Les antennes du bas plus petites ont deux rôles, l’olfactif et le toucher. D’ailleurs quand la bestiole se sent en danger, elle replie ses antennes. Avantage à l’escargot : il peut se cacher dans sa petite maison. La limace, elle, doit attendre sagement que tout danger soit écarté.

Athlétique limace sur fil d'herbe... (GETTY IMAGES)

Une limace peut en cacher une autre

Cette chasse pacifique peut être aussi le moment d’apprendre aux enfants qu’il existe en France quelques 400 espèces de limaces et d’escargots qui ont parfois de drôles de noms. Chez les escargots par exemple, on trouve l’hélice tapada, l’hélice grimace, la cagouille rosée ou la soucoupe commune. Chez les limaces, c’est un peu moins marrant, mais il y existe tout de même la grande loche rouge, la grande loche noire et la limace des caves.

Le jour d'après...

Après ce cours express de SVT, demandez aux enfants combien de temps ils veulent consacrer à cette activité et, top, déclenchez le chrono ! À la fin du temps réglementaire, comptez les bestioles avec et sans coquille, demandez aux petits de regrouper leur butin dans un coin du jardin, et laissez-les observer à loisir le comportement des gluants.

La fin du jeu consiste à retourner le lendemain au jardin, pour voir où ont bien pu se carapater les mollusques. À titre indicatif, une limace en forme parcourt selon l’espèce entre 2 et 7 mètres par jour. À côté, l’escargot est super speed. Il est capable de "marcher" 3,60 m en une heure, et tout ça en portant sa maison sur son dos !