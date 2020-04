Jardin. Comment faire repousser des légumes dans de l'eau

Encore quelques jours de patience et les feuilles seront bonnes à être coupées ! (ISABELLE MORAND / DIMITRI KALIORIS / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Il est possible de faire repousser des légumes dans de l’eau ! C’est même très simple, et vous pouvez donc demander à vos enfants de le faire.

Pour commencer, ne jetez pas à la poubelle les trognons de salade, de chou chinois, la base toute poilue des poireaux, le pied des céleris branches ou les "têtes" de carottes (gardez un bout de carotte, coupez les fanes à 1 ou 2 cm).

C'est quoi la multiplication végétative ?

Confiez ces petits trésors à vos enfants qui vous pouvoir pratiquer la multiplication végétative. C’est une façon de faire pousser des plantes, donc des légumes, sans intervention d’un insecte pollinisateur. Pas besoin d’abeilles, ni de bourdons, pour obtenir de nouveaux légumes, et pas besoin d’avoir de jardin non plus, parce qu'on va faire tout ça à la maison, et avec très peu de choses. Vous n’obtiendrez pas de grosses récoltes, mais entre le plaisir de voir pousser et celui de récolter des feuilles toutes fraîches, ça vaut le coup.

Des pots et de l'eau

Pour faire repousser des trognons de salades, des pieds poilus de poireaux, il faut des pots. Ds contenants en verre, c’est bien, car cela facilite l'observation quotidienne. Mais si vous n’avez qu’un pot vide de fromage blanc, cela fera l’affaire ! Vous pouvez vous servir de cure-dents pour faire tenir les trognons, mais les légumes peuvent aussi être contents d’avoir les "fesses" dans l’eau, directement.

Trognon de salade à J + 2... Récolte dans 8 à 10 jours ! (ISABELLE MORAND / RADIO FRANCE / FRANCE INFO)

Les légumes vont repousser dans un peu d’eau. Attention ! Il ne faut pas les noyer, et surtout changer l’eau tous les jours. Installez ce tout petit potager à un endroit ensoleillé de l’appartement. Et vous allez pouvoir le constater, le résultat est plutôt surprenant...

En une dizaine de jours, vous pourrez récolter de nouvelles feuilles de salade. Dans deux semaines, le vert des poireaux aura poussé de 10 bons centimètres, le céleri et les choux chinois auront développé quelques feuilles toutes tendres.

Des fanes de carottes pour faire du pesto !

Pour les carottes, le principe est le même. Vous n’obtiendrez pas de carottes, c’est le feuillage qui vous allez cueillir. En une à deux semaines, des racines vont pousser sur le morceau coupé. Là, si vous le pouvez, replantez les carottes dans un petit pot avec de la terre.

Des petites fanes de carottes vont pousser. Vous pourrez les récolter pour décorer les assiettes ou les transformer en pesto. Le pesto de fanes de carottes c’est comme le pesto de fanes de radis, c’est délicieux !

Recette express

Mixez 1 gousse d’ail dégermée, quelques morceaux de parmesan, un peu de noisettes ou de pignons. Ajoutez les fanes de radis et de carottes, mixez en ajoutant peu à peu 100 ml d’huile d’olive. Sur des pâtes, c’est un régal !