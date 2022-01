Japon : une compagnie nippone ravit les nostalgiques de la vie pré-Covid

Ambiance hawaïenne à l'aéroport international de Narita, Tokyo. Ces passagers se sont offert pour les fêtes un billet d'avion pour Honolulu. Embarquement imminent. "Ma fille adore l'avion. J'ai vu une annonce sur internet et je me suis précipitée", raconte une passagère. "On n'est jamais montés à bord d'un avion A380. Et pour mon fils, c'est un baptême de l'air", s'enthousiasme un Japonais. Jusqu'ici tout est normal, carte d'embarquement en main, les 360 passagers montent à bord de ce vol.

4 400 billets vendus vers nulle part

Sauf que personne n'aura attaché sa ceinture. Aussitôt assis, le repas et les boissons sont servis : l'avion ne va pas décoller, il restera cloué au sol. Nostalgie d'une vie d'avant Covid pour ces Japonais qui se photographient à bord ou s'assoupissent. La plupart ne sont pas montés dans un avion depuis le début de la pandémie, ils ont acheté leur place 470 euros pour la première, 80 euros en classe éco. Depuis que la compagnie nippone a commencé ses vols vers nulle part, 4 400 personnes ont acheté des billets.