Italie : les messes font leur retour

Pour la première fois depuis plus de deux mois, une messe est dite dans l'église romaine de Saint Bonaventure. Gel hydroalcoolique obligatoire avant de rentrer et respect des distances, le père Stefano Cassio a tout préparé. "Il faut un mètre frontal et latéral de distance entre les personnes", explique le prêtre italien.

La basilique Saint-Pierre-de-Rome rouvre ses portes

Les fidèles doivent se munir d'un masque pour rentrer dans l'église, les livrets et les missels ne sont pas distribués pour éviter toute contamination. "L'église ne m'a pas manqué, parce qu'elle est partout, même en dehors de ces murs, mais oui, la messe m'a beaucoup manqué", indique un fidèle. Au début de la messe, le père Stefano ne porte pas son masque, sauf au moment de la communion. Pendant ce temps, la basilique Saint-Pierre-de-Rome rouvre elle aussi ses portes au public. La place était interdite d'accès depuis plus de deux mois.

