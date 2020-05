Italie : la réouverture des frontières prévue pour le 3 juin

Le gouvernement italien a pris la décision de relancer au plus vite le trafic aérien. Dès le 3 juin, tous les aéroports accueilleront à nouveau les voyageurs avec des procédures, comme le contrôle de la température, réalisé par des agents munis de casques avec caméras à lumière thermique. Les touristes souhaitant se rendre en Italie devront attester de leur bonne santé.

Les Français particulièrement attendus

L'urgence est de faire revenir les Européens au plus vite pour des villes comme Rome, inaccessibles depuis début mars. Jamais le forum antique n’avait, par exemple, connu une telle période de fermeture. L’Italie compte fortement sur les Français à la réouverture de leurs frontières. Cinq millions de Français se sont rendus en Italie l’année dernière, soit le second contingent le plus important après l’Allemagne.



