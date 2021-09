Infographies Covid-19 : quatre graphiques qui laissent présager que le pic de la 4e vague est passé

Le pic de la quatrième vague de l'épidémie de Covid-19 est-il derrière nous ? Il faudra encore attendre de faire le point sur les éventuelles conséquences sanitaires de la rentrée scolaire, et par ailleurs la situation reste préoccupante en outre-mer. Mais plusieurs indicateurs, comme le nombre de nouveaux cas ou d'hospitalisations, sont à la baisse en ce début septembre dans l'Hexagone et en Corse. "On est sur le bon chemin", a déclaré le Premier ministre, Jean Castex, mardi, à l'occasion d'une visite dans un centre de vaccination alsacien.

Voici ce que disent les chiffres de l'épidémie de Covid-19 en France.

Moins de nouveaux cas quotidiens depuis le 17 août

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19 en France. (FRANCEINFO)

Depuis le 17 août, en France, le nombre de nouveaux cas quotidiens de Covid-19, en moyenne glissante sur sept jours, est en baisse, pour atteindre le chiffre de 13 423 au 5 septembre. Un chiffre qui a grimpé jusqu'à 23 638 cas par jour le 17 août.

Le nombre de nouvelles hospitalisations chute depuis le 24 août

Le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 en France. (FRANCEINFO)

Depuis le 24 août, le nombre de nouvelles hospitalisations pour Covid-19, en moyenne glissante sur sept jours, est en baisse, pour s'établir à 619 au 5 septembre. Un chiffre qui a connu un pic jusqu'à 905 cas le 24 août.

Moins de patients en réanimation depuis le 1er septembre

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation en France, au 5 septembre 2021. (FRANCEINFO)

Depuis le 1er septembre, le nombre de nouvelles hospitalisations en réanimation pour Covid-19, en moyenne glissante sur sept jours, est en baisse, pour s'établir à 2 217 au 5 septembre. Cette évolution est cependant trop récente pour déterminer si une baisse est vraiment enclenchée.

Le nombre de décès à l'hôpital en baisse depuis le 25 août

Le nombre de nouveaux décès pour Covid-19 à l'hôpital en France, le 5 septembre 2021. (FRANCEINFO)

Depuis le 25 août, le nombre de décès du Covid-19 à l'hôpital, en moyenne glissante sur sept jours, est en baisse, pour s'établir à 93 au 5 septembre. Il faut toutefois noter que cette baisse a fortement ralenti ces derniers jours, formant un plateau.