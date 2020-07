INFOGRAPHIES. Coronavirus : voici les indicateurs à suivre pour surveiller une possible nouvelle vague épidémique

Les autorités sanitaires s'inquiètent d'une éventuelle reprise épidémique, mais il est difficile de s'y retrouver dans la série d'indicateurs qui sont observés pour l'apprécier. Franceinfo fait le point sur quatre des données les plus pertinentes.

Depuis la mi-juillet, les craintes d'un rebond de l'épidémie de coronavirus se précisent. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a partagé, lundi 20 juillet, son inquiétude d'une "reprise épidémique dans certains endroits". "Il y a une dynamique de circulation du virus qui nous inquiète", a-t-il déclaré, tout en précisant que "nous sommes très loin de la deuxième vague". Sur franceinfo, l'épidémiologiste Catherine Hill a estimé que le coronavirus "ne demand[ait] qu'à repartir".

Comment surveiller la propagation du virus ? Une myriade d'indicateurs existe : sur son site, Santé publique France indique en scruter une dizaine, croisés avec d'autres signalements tels que les nouveaux foyers de contamination. Pris de manière isolée, un indicateur ne suffit pas à jauger l'épidémie et présente parfois des limites. Franceinfo fait le point et décrypte l'intérêt des principales données prises en compte.

Le taux d'incidence, en augmentation localement

Ce qu'il mesure. Le taux d'incidence correspond au nombre de personnes infectées sur une semaine, ramené à 100 000 habitants. Deux seuils ont été définis par le ministère de la Santé : le seuil de vigilance est atteint si plus de 10 personnes sont infectées pour 100 000 habitants. Au-delà de 50 personnes infectées pour 100 000 habitants, le seuil d'alerte est atteint. Le taux d'incidence étant calculé à partir des résultats des tests PCR, il est important de le croiser avec le taux de positivité (part des tests positifs sur la totalité des tests réalisés).

Ce que montrent les dernières données. A l'échelle métropolitaine, le taux d'incidence augmente, passant de 3,9 à 4,3 entre la semaine 27 et la semaine 28. Au 12 juillet, deux départements avaient dépassé le seuil de vigilance (en orange) : la Seine-Saint-Denis (10,06) et Mayotte (17,89). Deux autres frôlaient ce seuil : Paris (9,87) et le Nord (9,15). Plus grave, le seuil d'alerte, lui en rouge, est dépassé depuis plusieurs semaines en Guyane (321,3), et a récemment augmenté en Mayenne, à 52,72. Tandis que dans ce département, le taux de positivité était en baisse.

Pourquoi il faut l'observer avec précaution. Le taux d'incidence a une limite majeure : il dépend du périmètre de la population testée. Plus les autorités sanitaires réalisent de tests, plus on compte de nouveaux cas, plus le taux d'incidence augmente, sans pour autant que la situation ne soit alarmante. Or, la politique de dépistage peut grandement varier d'une région à l'autre et évolue dans le temps. Le taux d'incidence peut aussi changer selon que les tests ciblent plus ou moins les personnes les plus susceptibles d'être porteuses du virus.

Le taux de reproduction "R", en hausse

Ce qu'il mesure. Le taux de reproduction effective, ou R, représente le nombre moyen de personnes qu'un malade contamine. Un R à 2,2, par exemple, signifie que 10 malades vont infecter en moyenne 22 personnes. Lorsque que le R passe en dessous de 1, l'épidémie recule. Au-dessus, elle se développe. Calculé à partir du nombre de tests positifs notamment, et sur la base d'un modèle élaboré par l'Institut Pasteur, "il permet d'analyser la dynamique de circulation du virus, dans un contexte d'épidémie", note Santé publique France sur son site. "En période de faible circulation du virus, le R est davantage un indicateur d'alerte permettant d'identifier une situation inhabituelle", continue l'agence.

Ce que montrent les dernières données. D'après les chiffres de la semaine du 13 juillet, le facteur de reproduction a dépassé 1,5 dans deux régions : en Provence-Alpes-Côte d'Azur (1,55), mais surtout en Bretagne, où il atteint 2,62, alors qu'il était de 1,07 la semaine précédente. Il est aussi de 2,26 à La Réunion. Il reste en dessous de 1 dans trois régions et varie entre 1 et 1,5 dans six autres.

Pourquoi il faut l'observer avec précaution. Les limites du facteur de reproduction sont similaires à celles du taux d'incidence. Sur son site, Santé publique France explique que "la valeur du R peut augmenter sans que cela soit nécessairement le signe d'une intensification de la circulation du virus". Par exemple, la découverte d'un cluster dans une entreprise peut entraîner un certain nombre de dépistages positifs, faisant augmenter ponctuellement le R sans pour autant qu'il y ait une plus large diffusion du virus. C'est le cas en Bretagne, où le R a augmenté à la suite de la découverte de plusieurs foyers. Par ailleurs, le facteur de reproduction, très volatile, est issu d'un calcul complexe qui tente de modéliser, et donc simplifier, les comportements humains. Il ne reflète donc pas précisément la réalité et doit être contextualisé avec d'autres indicateurs.

Les interventions de SOS Médecins, en léger rebond

Ce qu'elles mesurent. Depuis début mars, le réseau des associations SOS Médecins recense le nombre d'actes pour suspicion de Covid-19 réalisés chaque jour par leurs médecins. Cette donnée permet d'avoir un regard quotidien sur les actes médicaux en dehors des hôpitaux et cabinets.

Ce que montrent les dernières données. Dans la semaine du 6 au 12 juillet, ce nombre était en hausse pour la troisième semaine consécutive, rappelle Santé publique France. Cette hausse concernait toutes les classes d'âge et toutes les régions de France métropolitaine. On observe un pic le 14 juillet, avec 576 interventions, avant une légère diminution les jours suivants.

Pourquoi c'est à observer avec précaution. Les interventions de SOS Médecins pour suspicion de Covid-19 ne permettent de surveiller qu'une partie de la réaction à un éventuel rebond épidémique. Elles sont à compléter avec ce qui est observé chaque jour à l'entrée des hôpitaux.

Les nouvelles hospitalisations et réanimations, qui frémissent à peine

Ce qu'elles mesurent. Si nouvelle vague il y avait, celle-ci se traduirait finalement à la porte des hôpitaux. Les nouvelles hospitalisations pour Covid-19, ainsi que les nouvelles admissions en réanimation, très scrutées au plus fort de l'épidémie, sont des indicateurs très parlants d'un éventuel regain de l'épidémie.

Ce que montrent les dernières données. Au niveau national, le nombre d'entrées en hospitalisation n'augmente pas. Il était de 606 en semaine 28, contre 646 la semaine précédente. Mais les admissions en réanimation sont en très légère hausse : on a dénombré 78 nouveaux patients en réanimation, contre 73 la semaine précédente. Au niveau régional, excepté la Guyane ou Mayotte où l'épidémie est encore intense, ces chiffres frémissent à peine, pour le moment.

Pourquoi c'est à observer avec précaution. Cette stabilité des données récentes n'est pas suffisante pour prouver l'absence d'une nouvelle vague. Si celle-ci survenait, elle se manifesterait probablement d'abord dans les indicateurs liés aux tests, puis, en bout de course, dans les données hospitalières.