INFO FRANCEINFO. Coronavirus : 75 membres du personnel pénitentiaire et 31 détenus testés positifs

Près de 900 agents pénitentiaires sont également placés en quatorzaine et un peu moins de 700 détenus sont en "confinement sanitaire".

Selon le dernier bilan de la Direction de l'administration pénitentiaire, que franceinfo a pu consulté lundi 30 mars, 75 membres du personnel pénitentiaire et 31 détenus ont été testés positifs au Covid-19.

>> Suivez les dernières infos sur le coronavirus dans notre direct

Des chiffres qui démontre que le coronavirus circule dans les prisons françaises. Parmi les membres du personnel, 881 agents sont également placés en quatorzaine actuellement et 138 en sont sortis. Côté détenus, en plus des 31 cas de contamination, 683 sont en "confinement sanitaire" et 176 en sont sortis.

La situation est particulièrement tendue au sein de l'administration pénitentiaire. Les détenus redoutent d'être contaminés au sein des prisons. Depuis le début du confinement en France, de nombreux établissements ont connu de brefs incidents avec notamment des refus de réintégrer les cellules ou des dégradations.