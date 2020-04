INFO FRANCEINFO. Confinement : la détresse psychosociale retenue comme motif d’IVG par aspiration en cas de demande tardive

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, assouplit ainsi le système pour assurer un accès à l'avortement aux femmes en cette période de confinement, au-delà de 12 semaines de grossesse.

Dans un courrier datant du 23 avril et que franceinfo a pu consulter, le ministre de la Santé Olivier Véran indique, et c’est une première, qu’en cas de recours tardif à l’avortement c’est-à-dire au-delà de 12 semaines de grossesse, les médecins pourront désormais utiliser "la détresse psychosociale" comme motif d’interruption volontaire de grossesse par aspiration, si elle met en péril la santé de la mère. Une façon discrète d’offrir un peu de souplesse pour "s’assurer que toutes les femmes puissent trouver une solution d’accès à l’IVG durant cette période" de confinement, dit le ministre de la Santé.

Par cette lettre, Olivier Véran répondait à plusieurs associations - comme le planning familial - et une dizaine de parlementaires dont la sénatrice PS Laurence Rossignol, qui réclamaient un allongement du délai légal en passant de 14 à 16 semaines d aménorrhée, comme cela a été fait récemment pour les IVG médicamenteuses, uniquement pendant la période de confinement. Ceci afin de garantir le droit à l’avortement pendant la crise du Covid-19. Olivier Véran se dit "sensible à l’allongement du délai légal de l’IVG" mais pour lui, ce "sujet de société" est "trop important pour être traité dans l’urgence".



La Haute autorité de la Santé avait déjà donné son feu vert à l’allongement du délai des IVG médicamenteuses de sept a neuf semaines d’aménorrhée, et la possibilité pour les médecins et les sages femmes de les prescrire et de les suivre en téléconsultation. Chaque année, 22 000 avortements sont pratiqués en France.