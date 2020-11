Info franceinfo Certains gels hydroalcooliques vendus en France sont dangereux car inefficaces

Une noisette de gel, on frotte bien et les mains sont débarrassées de toute trace du Covid-19...Tel est le principe du gel hydroalcoolique qui fait maintenant partie du quotidien des Français. Mais des tests en laboratoire ont montré de sérieux ratés comme le révèle à franceinfo Romain Roussel, directeur de cabinet de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) : "Pour être efficace contre le coronavirus, les gels hydroalcooliques doivent contenir au moins 60% d'alcool. Nous avons constaté que quelques produits prélevés ne contenaient pas suffisamment d'alcool. C'est pourquoi nous avons fait classer ces produits en non-conformes et dangereux. C'était le cas en particulier de 13% des produits analysés."

Plusieurs milliers de flacons dangereux

Ces flacons frauduleux sont vendus sur internet, dans des tabacs, en grande surface ou même en pharmacie et dans des quantités variables. "Dans certains cas, il s'agit de quelques dizaines de flacons lorsque ce sont les produits qui sont élaborés de manière artisanale et d'autres, ça peut être plusieurs milliers de produits, indique Romain Roussel. Depuis le premier confinement, nous avons mené une surveillance constante, donc les prix maximums sont de plus en plus respectés. En revanche, au niveau de la qualité des produits, ça varie encore", précise-t-il.

| #RappelProduit |

N'utilisez pas ce produit et rapportez-le sur le lieu de son achat dès que les conditions sanitaires le permettront à nouveau! #COVID19

https://t.co/UCsOnp8Nyu pic.twitter.com/KtJ62dJR77 — DGCCRF (@dgccrf) November 5, 2020

"Nous gardons une vigilance constante au niveau de ces produits", assure le représentant de la DGCCRF. Les prélèvements vont se poursuivre afin de retirer du marché les produits sans effet en 48 heures et cela jusqu'à la fin de la pandémie.