Inde : le marché du textile à l’arrêt

Comme la France, l’Inde a commencé son processus de déconfinement. L’industrie du pays a beaucoup souffert des six semaines à l’arrêt. C’est notamment le cas du secteur du textile qui fournit les grandes marques d’Europe et des États-Unis. Tout est à l’abandon dans les usines. Les machines à coudre sont arrêtées depuis plus de 50 jours. Les petites mains du textile ont été priées de rester chez elles, confinées. Dans cette usine, un prestataire indien fabriquait des vêtements pour un grand groupe de prêt-à-porter.

"Ça n’a même pas été terminé"

"Regardez, ça n’a même pas été terminé. C’était une robe", rapporte le directeur, revenu sur place pour la première fois depuis le 21 mars. Il s'agit d'une robe destinée à être vendue sur le marché espagnol. Les collections printemps-été auraient dû avoir envahi les boutiques de France et d’Europe, mais elles s’empilent dans les usines indiennes. Les pertes se chiffrent en centaines de milliers d’euros. À cause du confinement, des centaines de milliers d’usines sont fermées. Certaines ne pourront probablement jamais rouvrir.

