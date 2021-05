Covid-19 : immersion au cœur d'un hôpital saturé à New Delhi, en Inde

En Inde, le service des urgences d'un hôpital de New Delhi, filmé par les équipes de France Télévisions, est totalement saturé. Il est en première ligne contre l'épidémie de Covid-19. À l'intérieur, les salles sont bondées, et les malades collés les uns aux autres. Certains, en situation critique, n'ont même pas de lit et sont obligés d'être soignés assis.

Trier les malades

Un jeune homme a frappé aux portes de 13 hôpitaux avant de finir par trouver, dans cet hôpital, un lieu pour soigner sa mère. "Je suis arrivé juste après qu'un homme décède, c'est son départ qui a libéré une place et de l'oxygène pour ma mère", confie-t-il. Sous tension, les proches des malades sont tous à bout. Par manque de place, une patiente a été installée dans une salle de stockage ; sa vie ne tient plus qu'à une bouteille d'oxygène, achetée par sa famille. En temps normal, ces urgences peuvent accueillir jusqu'à 45 patients ; ils sont aujourd'hui plus du double.



Les soins intensifs fonctionnent, eux aussi, au maximum de leur capacité. Depuis un mois, le docteur Sumit Ray, chef du service des soins intensifs, et son équipe n'ont plus d'autre choix que de trier les malades. "On donne la priorité aux patients les plus jeunes, plutôt que les plus âgés", explique-t-il. Le service a cruellement besoin de ventilateurs, qui aident les malades à respirer. Cinq femmes enceintes, dans un état critique, sont par ailleurs hospitalisées dans ce service.