Île-de-France : pour soulager la pression hospitalière, Olivier Véran annonce des transferts de patients Covid

Olivier Véran l’a annoncé jeudi 11 mars, lors de la conférence de presse du gouvernement, les évacuations de patients Covid d’Île-de-France vers d’autres régions vont se multiplier. Selon le ministre de la Santé, la montée en puissance des variants justifie ces transferts. "Nous préparons des transferts importants de patients vers d’autres régions, qui pourraient avoir lieu dès la fin de semaine. Je parle de dizaines, voire de centaines de patients", a précisé le ministre.

Une admission en réanimation toutes les 12 minutes

Depuis mi-janvier, le nombre de malades en réanimation augmente en Île-de-France et se rapproche désormais du pic de la deuxième vague. Olivier Véran a indiqué qu’un Francilien est admis en réanimation toutes les 12 minutes dans la région. La situation est tendue également dans les Hauts-de-France et dans la région PACA. Jeudi, deux malades ont été transférés par avion de l’hôpital de Nice vers celui de Poitiers, et six de la région PACA vers l’Occitanie.

