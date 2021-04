"Il y a un manque de contact social" : à Paris, des parents soulagés de renvoyer leurs enfants à l’école

Les élèves de primaire et de maternelle retrouvent les salles de classe lundi, après une semaine de cours à distance et deux semaines de vacances.

Ce lundi 25 avril, des centaines de milliers d'élèves de primaire et de maternelle retrouvent le chemin de l'école, après une semaine de cours à distance et deux semaines de vacances. Le protocole sanitaire est renforcé : désormais au premier cas positif, la classe entière fermera, des tests seront plus régulièrement effectués.

Dans le parc parisien André Citroën, la petite Clémence a hâte de rentrer en classe : "Je vais retrouver mes copines et Isabelle, ma maîtresse !". Ces deux dernières semaines sa mère, Florence était en congé et s'est occupée de ses enfants, comme elle a pu : "Il y a un manque de contact social et un manque d’activités", dit-elle.

"On n’a pas pu sortir, ni aller au musée, ni aller chez les grands parents, ni prendre l’air. Donc on connaît bien les parcs parisiens maintenant !" Florence, une mère de famille franceinfo

Emmanuel, son mari n’est pas inquiet pour le retour en classe : "Les protocoles sont bien mis en place. On suit les consignes au mieux, même s’il y a quelques écarts par moment. Tout le monde se porte bien, et on est confiant pour la suite." Florence est d’ailleurs rassurée que les tests se multiplient. Sa fille a déjà fait plusieurs tests salivaires dans son école : "ça a permis de détecter un cas. C’est bien qu’ils mettent en place les autotests. C’est la bonne méthode pour savoir où l’on en est régulièrement, comme ils sont peu symptomatiques".

Caroline, une autre mère de famille est soulagée de voir ses enfants retourner en classe même si l'école à la maison s’est bien passé pour ses enfants : "En maternelle c’est perdu, mais peu importe. En primaire, j’ai eu la chance que ma mère soit là pour la faire travailler tous les après-midi. On a eu les devoirs en avance, c’était bien cadré, donc ça s’est bien passé." Avec la fermeture de la classe dès le premier cas positif, beaucoup de parents s'attendent à devoir refaire l'école à la maison.