DIRECT. Covid-19 : les écoles primaires et maternelles rouvrent leurs portes dans un contexte sanitaire toujours tendu

#COVID_19 Dans les trois-quarts de l'Italie, restaurants et bars rouvrent midi et soir jusqu'à 22 heures mais en terrasse seulement. "Même si ça va contre mes intérêts, j'avoue que je trouve ça dangereux. Ça peut augmenter le risque de contagion. À l'heure de l'apéritif, il va y avoir des rassemblements, car on a tous envie de se retrouver", déclare à franceinfo Silvia, qui tient un restaurant à Rome.

#COVID_19 Les élèves de primaire et de maternelle retrouvent les salles de classe, après une semaine de cours à distance et deux semaines de vacances. Pour le soulagement des parents, ces trois semaines ont eu des conséquences : "Il y a un manque de contact social et un manque d’activités", déplore une mère de famille interrogée par franceinfo .

#COVID_19 On peut comprendre tous les points de vue exprimés suite à la fête des Buttes Chaumont ... mais pensons aussi à ces jeunes dont la vie sociale et parfois aussi scolaire voire professionnelle est entre parenthèses depuis plus d’un an. Ils sont en plein air et jeunes ;) Personnellement je sors très peu et suis vaccinée mais je comprends et ne condamne pas outre mesure ces scènes qui prouvent juste que la vie continue pour le plus grand nombre et c’est bien ainsi.