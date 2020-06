"Il faut pouvoir faire confiance à la science et avancer" : en Belgique, les enfants sont de retour à l'école pour de bon

Les écoles maternelles ont rouvert le 2 juin. Et depuis le 8, le gouvernement a donné son feu vert pour une reprise en classes entières en école primaire, considérant que les enfants âgés de moins de 12 ans sont peu contagieux et peu malades.

Large sourire sur les visages. Devant l'école communale du Centre à Uccle, à Bruxelles, les écoliers foncent rejoindre leurs copains dans la cour de récréation sans même embrasser les parents. Frédéric est très, très content. "C’est vraiment merveilleux, ça nous permet de souffler en tant que parents, sourit-il. On n'y croyait pas... mais voilà !"

La Belgique compte 108 nouveaux cas de coronavirus et dix décès en 24 heures, vendredi 12 juin. La baisse constante de l'épidémie, mais aussi un appel de 269 pédiatres sur les risques psychologiques du confinement ont fait changer de pied le gouvernement.

"Ça fait du bien à tout le monde"

Soulagement également pour la petite Pauline, ravie : "Je retrouve toutes mes copines !" Sa maman l'assure, "ça fait du bien à tout le monde. C'est plus pour les plus petits où c'est un peu compliqué parce qu'ils se sont habitués à rester avec leurs parents, ils étaient dans un cocon, une bulle, en tout cas chez nous." Un retour en classe qui inquiète très peu les parents interrogés. Catherine estime que c’était nécessaire.

Les chiffres sont tellement bas, pour moi, ça m’a semblé naturel et juste. Mais on verra, le risque zéro n’existe pas !Catherineà franceinfo

Masque sur le visage pour accueillir tout le monde, le directeur Dominique Verlinden est lui aussi ravi. Il assure avoir récupéré 98% de ses élèves. "Tous les signaux étaient au vert, se félicite-t-il. On a quand même l'appui et l'avis positif de centaines et de centaines de pédiatres, de scientifiques, de psychologues, de pédagogues. Il faut pouvoir faire confiance à la science et avancer, prudemment certes mais utilement aussi."

Masque recommandé pour les enseignants

Chaque classe est organisée en "bulle sociale" avec son propre espace délimité dans la cour. Pas de cantine mais des repas froids et des déplacements limités au sein de l’établissement. Le masque est recommandé pour les enseignants mais pas pour les enfants. Un retour à la vie presque normale. "On sent vraiment que les enfants en avaient besoin, que les familles en avaient besoin aussi, explique Dominique Verlinden. Malgré tout le dynamisme qui avait pu être mis en oeuvre au niveau du continium pédagogique à distance, on sentait un essoufflement et donc une nécessité effectivement de reprendre et de recréer ce lien avant le début de l’été."

Une réouverture totale qui ne concerne pas les élèves du secondaire, toujours en demi-classe et à qui l’on conseille le port du masque.