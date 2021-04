Hôpitaux : Emmanuel Macron annonce des lits et du personnel supplémentaires

Emmanuel Macron, dans son allocution du 31 mars, a expliqué que les capacités en réanimation allaient être augmentées pour faire face à la crise sanitaire. "Le nombre de lits en réanimation a déjà été porté à 7 000. Je veux remercier les étudiants en médecine, les retraités, le service de santé des Armées, tous les volontaires de la réserve sanitaire. Ils seront mobilisés de manière accrue pour porter notre capacité à plus de 10 000 lits et avec de nouvelles capacités d’accueil dans certains hôpitaux parisiens", s’est exprimé le chef de l’État. Une nouvelle positivement accueillie par Bruno Megarbane, chef du service réanimation à l’hôpital Lariboisière de Paris. "C’est la principale difficulté que nous rencontrons pour pouvoir ouvrir ces fameux lits éphémères et accueillir davantage de patients."

"Il faudra plus de renforts"

"Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, d’autant plus qu’elles sont compétentes pour prendre en charge les patients", a-t-il poursuivi, en expliquant attendre les conséquences concrètes dans les prochains jours. "On a reçu des renforts des écoles d’infirmières-anesthésistes et des infirmiers des blocs opératoires. On pourra passer les quelques jours qui viennent. Pour la suite, il faudra plus de renforts de personnels déjà entraînés aux soins critiques. Je crois que l’armée pourrait être une bonne solution".