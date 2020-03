Haut-Rhin : le coronavirus prive d'école les enfants, les parents s'organisent comme ils peuvent

C'est une journée particulière qui commence lundi 9 mars pour les parents d'élèves du Haut-Rhin. Depuis l'annonce par le gouvernement de la fermeture de toutes les écoles et les crèches dans le département, ils tentent de trouver des solutions de garde pour leurs enfants afin de pouvoir aller travailler, mais ce n'est pas facile lorsque le délai est aussi court. Beaucoup de parents de Colmar ont fait part à Caroline Arnold, la journaliste de France Télévisions, de leur hésitation à laisser leur progéniture aux grands-parents plus âgés et plus fragiles face au Covid-19.

Les entreprises au ralenti ?

De nombreux parents vont pouvoir télétravailler. D'autres ont trouvé des solutions de garde avec des amis et de la famille. Mais certains seront absents de leur travail. Les entreprises sont donc préoccupées. Impossible pour elles avant lundi matin de connaître le taux de présence de leurs salariés avec la crainte d'un impact direct sur leur activité.