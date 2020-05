Haut-Rhin : le chef étoilé Olivier Nasti se lance dans le drive

Comme quoi, il n'y a pas que dans les fast-foods où l'on peut passer chercher son repas au drive. Dans la commune de Kaysersberg, dans le Haut-Rhin, les habitants commencent à avoir l'habitude. "On commande directement sur internet, on met le nombre de repas que l'on veut, le jour que l'on veut et puis ça arrive directement dans le coffre", se réjouit une gastronome. Car ici, le chef aux fourneaux se nomme Olivier Nasti, deux étoiles au Michelin.

"S'adapter à cette nouvelle offre"

"C'est à moi d'aller au-devant du client, du consommateur. Je vais essayer de développer des petits marchés comme cela, comme un food-truck dans une zone industrielle. Les cantines ou les réfectoires des entreprises, on ne pourra plus y accueillir des centaines de personnes en même temps. Je pense qu'il va falloir s'adapter à cette nouvelle offre", se justifie le chef alsacien.

