Guadeloupe : le préfet annonce des mesures de restriction encore plus sévères

Alors que Olivier Véran a annoncé de nouvelles mesures de restriction mercredi 23 septembre, le préfet de la Guadeloupe a détaillé jeudi 24 septembre une série de mesures encore plus sévères. Le journaliste Paul-Luc Monnier était en direct de Pointe-à-Pitre pour France 3. "Le préfet confirme la fermeture des bars et des restaurants" dès samedi 26 septembre. Parmi les nouvelles mesures, il y a "la fermeture des plages entre 12 heures et 14 heures et après 19 heures pour limiter les rassemblements festifs et les pique-niques", poursuit le journaliste.

16 morts en une semaine

Les restrictions de circulation font leur retour : il faudra un motif impérieux pour se rendre à Saint-Martin et en Martinique. Ce durcissement des règles intervient alors que l'épidémie de coronavirus continue de progresser. En une semaine, plus de 1 000 nouveaux cas ont été déclarés, ainsi que 16 morts. "Le CHU de Pointe-à-Pitre est au bord de la saturation. 37 militaires de l'Hexagone devraient arriver dans les prochains jours pour prêter main forte aux soignants", ajoute Paul-Luc Monnier.