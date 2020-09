Guadeloupe : fermeture des restaurants pour 15 jours

Tous les bars et restaurants de Guadeloupe devront fermer d'ici 48 heures pour une durée minimale de 15 jours. "La saison je pense qu'elle est cuite, c'est fini. Il va y avoir beaucoup de casse, beaucoup de restaurants, d'établissements de tourisme vont fermer", explique pour France 2 Patrick Cantoni, restaurateur. C'est déjà l'heure des derniers verres en terrasse et certains sont amers. "Je trouve ça ridicule, tous les bars et restaurants appliquent des précautions et quand on va sur les plages, ces derniers temps, on assiste à des rassemblements familiaux et amicaux", témoigne un consommateur.

16 nouveaux décès

"En une semaine, plus de 1 000 nouveaux cas, 16 nouveaux décès, c'est deux fois plus que sur les deux premières semaines de septembre", explique Paul-Luc Monnier, journaliste pour France 3 en direct de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe). Le virus circule activement sur l'île, avec une deuxième vague plus importante que la première : "290 nouveaux cas pour 100 000 habitants" et un taux d'incidence 5 fois supérieur au seuil d'alerte, précise le journaliste. Face au manque de médecins et d'infirmiers, 37 militaires vont venir de l'hexagone pour prêter main forte aux soignants.